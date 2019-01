Zwitserland heeft zaterdag voor het tweede jaar op rij de Hopman Cup gewonnen. Roger Federer en Belinda Bencic waren in de finale in Perth met 2-1 te sterk voor het Duitse koppel Angelique Kerber en Alexander Zverev.

Zowel Zwitserland (Federer tegen Zverev) als Duitsland (Kerber tegen Bencic) won eerder op zaterdag een enkelpartij in de finale, waardoor het landentoernooi voor gemengde koppels beslist moest worden met een dubbel.

De 37-jarige Federer en de zestien jaar jongere Bencic begonnen uitstekend aan de beslissende wedstrijd, waarin tot de vier games werd gespeeld, door de eerste set zonder gameverlies te winnen (4-0). In het tweede bedrijf liep het minder bij het Zwitserse duo en trokken Kerber en Zverev de stand met twee breaks gelijk (4-1).

In de derde set ging het gelijk op. Federer en Bencic plaatsten direct een break, maar verzuimden de wedstrijd op 3-2 uit te serveren. Het duo werkte in de allesbeslissende tiebreak een matchpoint weg en verzilverde vervolgens het winnende punt, waardoor Zwitserland zich voor de vierde keer in de historie winnaar van de Hopman Cup mag noemen.

De finale in Perth was een kopie van vorig jaar, want ook toen ging de eindstrijd tussen Zwitserland en Duitsland en moest de dubbelpartij beslissing brengen. Federer en Bencic trokken toen in twee sets aan het langste eind tegen Zverev en Kerber.

Kerber wisselvallig aan einde tweede set

Eerder op zaterdag rekende de sterk spelende Federer in het enkelspel eenvoudig af met Zverev. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar had slechts 1 uur en 12 minuten nodig om zich te ontdoen van de Duitser: 6-4 en 6-2.

De laatste ontmoeting tussen de twee eindigde nog in een overwinning voor Zverev. De nummer vier van de wereld was in november 2018 in de halve eindstrijd van de ATP Finals in Londen in twee sets te sterk voor Federer, die de derde plek inneemt op de mondiale ranglijst.

Kerber trok de stand in de Hopman Cup-finale even later gelijk namens Duitsland door Bencic in twee sets te verslaan: 6-4 en 7-6 (6). De nummer twee van de wereld zegevierde na 1 uur en 31 minuten tegen de 21-jarige Zwitserse, die 52 plekken lager op de WTA-ranking staat.

De dertigjarige Kerber stevende af op een simpele zege tegen Bencic, maar beide speelsters toonden zich aan het einde van de tweede set zeer wisselvallig.

Bencic brak Kerber op 4-5, verloor vervolgens haar eigen servicegame, maar brak de Duitse daarna opnieuw om een tiebreak af te dwingen. Daarin bleek Kerber alsnog te sterk, maar haar overwinning bleef door de Duitse nederlaag in het dubbelspel uitstel van executie.