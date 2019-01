Roger Federer heeft Zwitserland zaterdag in de finale van de Hopman Cup op voorsprong gezet tegen Duitsland. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar was in Perth op overtuigende wijze te sterk voor Alexander Zverev.

De 37-jarige Federer had slechts 1 uur en 12 minuten nodig om zich op het Australische hardcourt te ontdoen van de zestien jaar jongere Zverev: 6-4 en 6-2.

De laatste ontmoeting tussen de twee eindigde nog in een overwinning voor Zverev. De nummer vier van de wereld was in november 2018 in de halve eindstrijd van de ATP Finals in Londen in twee sets te sterk voor Federer, die de derde plek inneemt op de mondiale ranglijst.

Later op zaterdag valt de beslissing in de Hopman Cup, het landentoernooi voor gemengde koppels. De Duitse Angelique Kerber neemt het in het enkelspel op tegen Belinda Bencic en na die wedstrijd volgt nog een dubbelpartij tussen Federer en Bencic en Kerber en Zverev.

Zwitserland kan de Hopman Cup voor het tweede jaar op rij winnen. Vorig jaar waren Federer en Bencic in de finale met 2-1 te sterk voor Zverev en Kerber.