Robin Haase en Matwé Middelkoop hebben vrijdag bij het ATP-toernooi van Doha de finale van het dubbelspel verloren. Het Nederlandse duo was in Qatar niet opgewassen tegen de Belg David Goffin en de Fransman Pierre-Hugues Herbert.

Goffin en Herbert wonnen na een supertiebreak in de derde set: 5-7, 6-4 en 10-4. De partij op het hardcourt duurde 1 uur en 25 minuten.

Voor de 28-jarige Goffin, de nummer 22 van de wereld in het enkelspel, was het de eerste keer dat hij een finale in het dubbelspel haalde. Herbert won al dertien keer in het dubbel, waaronder drie keer bij een Grand Slam. De Fransman is in het dubbel de nummer twaalf van de wereld, Goffin staat 354e.

Haase en Middelkoop hadden zich voor de finale geplaatst door in de halve eindstrijd de Mexicaan Santiago Gonzalez en de Pakistaan Aisam-Ul-Haq Qureshi te verslaan. Daar hadden ze slechts 55 minuten voor nodig (6-4 en 6-1).

Haase en Middelkoop blijven samen staan op drie toernooizeges in het dubbelspel. De Nederlanders wonnen vorig jaar in Umag, Sofia en Pune.

In het enkelspel kwam Haase in Doha niet verder dan de eerste ronde. In zijn eerste partij van het nieuwe tennisseizoen verloor de 31-jarige Hagenaar maandag in drie sets van de Chileen Nicolás Jarry.