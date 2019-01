Roberto Bautista Agut heeft vrijdag bij het ATP-toernooi van Doha voor een verrassing gezorgd door Novak Djokovic uit te schakelen in de halve finales. In het Indiase Pune werd Ivo Karlovic (39) de oudste speler in de finale van een ATP-toernooi sinds 1977.

Djokovic leek tegen Bautista Agut op weg naar zijn derde finaleplek in Doha toen hij na het winnen van de eerste set (6-3) op 3-3 in de tweede set een break voorsprong nam.

De als zevende geplaatste Spanjaard brak de nummer één van de wereld echter direct terug, won even later de tiebreak met 8-6 en besliste het duel in de derde set (6-4). Bautista Agut, de mondiale nummer 24, neemt het in de finale op tegen Marco Cecchinato of Tomás Berdych

De 31-jarige Djokovic won het toernooi in Qatar in 2016 en 2017. Vorig jaar was hij niet van de partij in Doha.

De Serviër bereidt zich voor op het Australian Open. Het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar begint op maandag 14 januari in Melbourne.

Haase en Middelkoop verliezen dubbelfinale

Robin Haase en Matwé Middelkoop verloren de finale van het dubbelspel in Doha. Het Nederlandse duo was niet opgewassen tegen de Belg David Goffin en de Fransman Pierre-Hugues Herbert: 7-5, 4-6 en 4-10. De partij op het hardcourt duurde 1 uur en 25 minuten.

Voor de 28-jarige Goffin, de nummer 22 van de wereld in het enkelspel, was het de eerste keer dat hij een finale in het dubbelspel haalde. Herbert won al dertien keer in het dubbel, waaronder drie keer bij een Grand Slam. De Fransman is in het dubbel de nummer twaalf van de wereld, Goffin staat 354e.

Haase en Middelkoop blijven samen staan op drie toernooizeges. De Nederlanders wonnen vorig jaar het dubbelspel in Umag, Sofia en Pune.

In het enkelspel kwam Haase in Doha niet verder dan de eerste ronde. In zijn eerste partij van het nieuwe tennisseizoen verloor de 31-jarige Hagenaar maandag in drie sets van de Chileen Nicolás Jarry.

Karlovic klopt Darcis in Pune

Karlovic bereikte de eindstrijd in Pune door de Belg Steve Darcis te verslaan: 7-6 (3), 4-6 en 6-3. Hij is de oudste speler sinds Ken Rosewall in de finale van een toernooi op het hoogste niveau. De Australiër was 43 jaar toen hij 42 jaar geleden in Hongkong de titel pakte.

Karlovic viert eind februari zijn veertigste verjaardag. De Kroaat lijkt bezig aan zijn tweede jeugd. De afgelopen vijf jaar bereikte hij elf keer de finale van een ATP-toernooi en pakte vier keer de titel. Zijn laatste finaleplaats was in 2017 op het gras in Rosmalen.

Op het hardcourt in India neemt Karlovic het in de eindstrijd op tegen Kevin Anderson. De als eerste geplaatste Zuid-Afrikaan nam revanche voor zijn nederlaag vorig jaar in de finale tegen Gilles Simon. Anderson versloeg de Fransman nu met 6-3 en 7-6 (3).