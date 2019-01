Novak Djokovic heeft donderdag in Doha bij zijn eerste toernooi van het jaar de halve finales bereikt. De nummer één van de wereld was in de kwartfinale te sterk voor de Georgiër Nikoloz Basilashvili.

Na een uur en 56 minuten stond er 4-6, 6-3 en 6-4 in het voordeel van Djokovic op het scorebord. De 31-jarige Serviër moest in de vorige ronde tegen de Bosniër Damir Dzumhur ook al een set afstaan.

In de jacht op een finaleticket bij het toernooi op het Qatarese hardcourt neemt Djokovic het op tegen Roberto Bautista Agut. De Spanjaard klopte de Zwitser Stan Wawrinka in zijn kwartfinalepartij in twee sets: 6-4 en 6-4.

Djokovic, die zijn seizoen eind december al was begonnen met twee zeges bij een demonstratietoernooi in Abu Dhabi, sloot 2018 in november af met een nederlaag tegen Alexander Zverev in de finale van de ATP Finals in Londen.

Desondanks kon Djokovic terugkijken op een sterk seizoen. Nadat hij lang kampte met een elleboogblessure, won hij onder meer Wimbledon en de US Open en heroverde hij de eerste plek op de ATP-ranking.

Net als de rest werkt Djokovic toe naar de Australian Open van later deze maand. Hij werd vorig jaar in de vierde ronde uitgeschakeld op het Grand Slam-toernooi dat hij zes keer won (2008, 2011, 2012, 2013, 2015 en 2016).

Federer in finale Hopman Cup

Eerder op de dag bereikte nummer drie van de wereld Roger Federer, eveneens zesvoudig winnaar van de Australian Open, met titelverdediger Zwitserland de finale van de Hopman Cup in Perth. Hij rekende af met de Griek Stefanos Tsitsipas: 7-6 (5) en 7-6 (4).

Daardoor waren de Zwitsers zeker van de eerste plek in groep B en deden de laatste twee partijen er niet meer toe, waarin Belinda Bencic haar meerdere moest erkennen in Maria Sakkari (6-3 en 6-4) en Bencic en Federer in het dubbelspel ook van Sakkari en Tsitsipas verloren: 4-3, 2-4 en 4-3.

Zwitserland en twintigvoudig Grand Slam-winnaar Federer treffen in de finale van de Hopman Cup Duitsland of Australië. Die twee landen spelen vrijdag om de winst in groep A.

Het Amerikaanse team eindigde als laatste in groep B, maar Serena Williams lijkt op tijd in vorm voor de Australian Open. De 23-voudig Grand Slam-winnares won haar drie wedstrijden in het enkelspel.