Kiki Bertens zal dit jaar op Grand Slams niet in het dubbelspel in actie komen. De Westlandse wil zich vanwege haar sterke prestaties in 2018 voorlopig alleen op haar individuele loopbaan richten.

De 27-jarige Bertens won afgelopen jaar drie WTA-toernooien en steeg mede daardoor van de 31e naar de 9e positie op de wereldranglijst. Door haar sterke ontwikkeling is het dubbelspel voorlopig geen prioriteit meer.

"In 2017 verdiende ze ongeveer 1 miljoen dollar, waarvan drie ton in de dubbel. Ze vond het leuk, absoluut, maar dat geld speelde ook mee. Nu heeft ze een totaal ander referentiekader", vertelt haar coach Raemon Sluiter donderdag in gesprek met het AD.

Bertens bereikte in 2018 als eerste Nederlandse de kwartfinales van Wimbledon sinds Michaëlla Krajicek in 2007 en kwam op de Australian Open en de US Open voor het eerst in haar loopbaan verder dan de tweede ronde (beide keren derde ronde).

'Dubbelspel leidde niet tot extra vermoeidheid'

Sluiter verwacht dat Bertens, die in haar loopbaan tien titels veroverde in het dubbelspel, mogelijk nog meer uit Grand Slams kan halen nu ze heeft besloten niet meer te dubbelen. De Rotterdammer noemt Roland Garros 2016 (halve finale) en Wimbledon van afgelopen zomer als voorbeelden.

"Op die twee toernooien zat ze ook nog in het dubbelspel. Dat leidde in mijn ogen niet tot extra vermoeidheid, maar als ze egoïstisch was geweest, had ze beide keren liever niet gedubbeld. Maar ze was een afspraak aangegaan met iemand en kwam die na. Dat is heel goed, maar in die situatie willen we niet meer komen."

Dat Bertens dit jaar het dubbelspel op Grand Slams laat schieten, betekent overigens niet dat ze helemaal niet meer gaat dubbelen. Deze week vormde ze in het Australische Brisbane nog een koppel met Demi Schuurs, met wie ze in de eerste ronde werd uitgeschakeld. Ook op de toernooien van Indian Wells en Madrid zal Bertens mogelijk weer dubbelen.

In het enkelspel was de tweede ronde woensdag het eindstation voor Bertens in Brisbane. Ze komt volgende week nog in actie op het WTA-toernooi van Sydney, waar ze zich voorbereidt op de Australian Open. Het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar begint op 14 januari.