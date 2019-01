Novak Djokovic kent een prima begin van 2019. De nummer één van de wereld won woensdag bij het ATP-toernooi van Doha ook zijn tweede officiële partij van het jaar.

Op het Qatarese hardcourt was de 31-jarige Djokovic in de tweede ronde in drie sets te sterk voor de Hongaar Márton Fucsovics. Het werd 4-6, 6-4 en 6-1.

In de eerste ronde had Djokovic op Nieuwjaarsdag al afgerekend met Damir Dzumhur uit Bosnië (6-1 en 6-2). Voor een plek in de halve finales staat de Serviër tegenover de winnaar van de partij tussen de Rus Andrey Rublev en de Georgiër Nikoloz Basilashvili.

Djokovic, die zijn seizoen eind december al was begonnen met twee zeges bij een demonstratietoernooi in Abu Dhabi, sloot 2018 in november af met een nederlaag tegen Alexander Zverev in de finale van de ATP Finals in Londen.

Desondanks kon Djokovic terugkijken op een sterk seizoen. Nadat hij lang kampte met een elleboogblessure, won hij onder meer Wimbledon en de US Open en heroverde hij de eerste plek op de ATP-ranking.

Net als de rest werkt Djokovic toe naar de Australian Open van later deze maand. Hij moest het Grand Slam-toernooi dat hij zes keer won (2008, 2011, 2012, 2013, 2015 en 2016) vorig jaar missen vanwege zijn elleboogkwetsuur.