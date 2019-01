Jo-Wilfried Tsonga en Milos Raonic zijn woensdag toegevoegd aan het deelnemersveld van het ABN AMRO World Tennis Tournament, dat van 9 tot en met 17 februari in Rotterdam wordt gehouden. Robin Haase mag met een wildcard meedoen.

Met de 33-jarige Tsonga is er een oud-winnaar van de partij in Ahoy. De Fransman schreef het ABN AMRO-toernooi in 2017 op zijn naam door de Belg David Goffin in de finale te verslaan. In 2011 reikte Tsonga ook tot de eindstrijd, maar toen was de Zweed Robin Söderling te sterk.

Ook de Canadezen Milos Raonic en Denis Shapovalov geven in februari acte de présence in Rotterdam. Shapovalov is met zijn negentien jaar momenteel de jongste speler in de top honderd van de wereldranglijst (27e positie).

Met Alexander Zverev (vierde), Marin Cilic (zevende), Kei Nishikori (negende), Karen Khachanov (elfde), Kyle Edmund (veertiende), Stefanos Tsitsipas (vijftiende), Daniil Medvedev (zestiende), Raonic (achttiende) en Grigor Dimitrov (negentiende) doen er negen spelers uit de top twintig mee.

Haase doet met wildcard mee in Ahoy

De deelname van Haase werd in december al aangekondigd en nu is ook bekend dat hij een wildcard krijgt. De zogenoemde cut-off ligt dit jaar op 37 en dat betekent dat de Hagenaar, die momenteel de vijftigste plek bezet op de wereldranglijst, niet automatisch was geplaatst voor het ATP-toernooi.

"We hadden hier vooraf geen rekening mee gehouden, maar we hebben voor Robin natuurlijk altijd een plek in het toernooi", zegt toernooidirecteur Richard Krajicek. "We beschouwen het als een luxeprobleem dat de nummer vijftig van de wereld niet direct wordt toegelaten."

Eerder werd al bekend dat Stan Wawrinka een wildcard krijgt voor het ABN AMRO-toernooi. De drievoudig Grand Slam-winnaar is door een slepende blessure weggezakt naar de 66e plek op de wereldranglijst. Naar wie de derde wildcard gaat, wordt kort voor het toernooi duidelijk.