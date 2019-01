Kiki Bertens is er woensdag niet in geslaagd de kwartfinales van het WTA-toernooi in Brisbane te bereiken. De Westlandse verloor in de tweede ronde in drie sets van Donna Vekic.

De 27-jarige Bertens dolf op het Australische hardcourt na 2 uur en 24 minuten het onderspit tegen de vijf jaar jongere Kroatische: 6-7 (5), 6-1 en 5-7. De Nederlandse kreeg in de derde set twee matchpoints, maar die liet ze onbenut.

Bertens was het toernooi in Brisbane maandag begonnen met een zwaarbevochten zege op de Belgische Elise Mertens, die in drie sets werd verslagen. Voor de Nederlandse nummer negen van de wereld was dat haar eerste partij van het seizoen.

Het toernooi in Brisbane gold voor Bertens als voorberereiding op de Australian Open, het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar dat op 14 januari begint. Ze maakt voor die tijd nog haar opwachting bij het WTA-toernooi van Sydney.

Bertens niet beloond voor knap herstel

In de eerste set ging het nog gelijk op tussen Bertens en Vekic. De Nederlandse moest in de tiebreak nipt haar meerdere erkennen in de nummer 34 van de wereldranglijst, maar knokte zich overtuigend terug in de wedstrijd door de tweede set met 6-1 te winnen.

In het derde bedrijf deden de twee speelsters weinig voor elkaar onder, maar leek Bertens de wedstrijd naar zich toe te trekken met een break op 4-4. Ze kreeg vervolgens op haar eigen service twee kansen om de wedstrijd in haar voordeel te beslissen, maar Vekic overleefde die matchpoints en stelde even later met een break de zege veilig.

Het was de tweede keer dat Bertens haar opwachting maakte bij het toernooi in Brisbane. Vorig jaar werd de kopvrouw van het Nederlandse tennis direct uitgeschakeld door de Kroatische Ana Konjuh (1-6 en 2-6).

Bertens hoopt dit jaar haar sterke prestaties uit 2018 een vervolg te geven. Ze won afgelopen jaar drie WTA-toernooien, steeg van de 31e naar de negende positie op de wereldranglijst en plaatste zich voor de prestigieuze WTA Finals in Singapore.

Schoofs uitgeschakeld in Auckland

In het Nieuw-Zeelandse Auckland slaagde Bibiane Schoofs er niet in de kwartfinales te bereiken. De dertigjarige Nederlandse verloor in de tweede ronde nipt van de Canadese Eugenie Bouchard: 7-6 (5), 4-6 en 4-6.

Schoofs, de nummer 174 van de wereld, plaatste zich via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi en overleefde de eerste ronde door Alison Van Uytvanck te verslaan. De Belgische gaf in de eerste set op.

Vorig jaar was de tweede ronde eveneens het eindstation in Auckland voor Schoofs, die toen werd uitgeschakeld door de Kroatische Jana Fett.

In tegenstelling tot Bertens is Schoofs niet direct geplaatst voor de Australian Open later deze maand. Ze moet net als in Auckland eerst een kwalificatietoernooi overleven in Melbourne.