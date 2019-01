Roger Federer heeft dinsdag bij de Hopman Cup de partij tegen Serena Williams in het gemengd dubbelspel gewonnen. De Zwitser was met zijn partner Belinda Bencic te sterk voor de Amerikaanse en haar partner Frances Tiafoe.

Federer en Bencic versloegen Williams en Tiafoe met 4-2 en 4-3 (3). De partij op het hardcourt in Perth duurde 49 minuten.

Het was de eerste keer in hun carrière dat de 37-jarige Federer en de even oude Williams tegenover elkaar stonden in een officiële wedstrijd. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar en de 23-voudig Grand Slam-winnares wonnen eerder beiden hun partij in het enkelspel.

Federer rekende eenvoudig af met Tiafoe: 6-4 en 6-1. Williams had vervolgens drie sets nodig om Bencic aan de kant te zetten: 4-6, 6-4, 6-3.

In het beslissende dubbelspel loodsten Federer en Bencic hun land in een volgepakt stadion naar de overwinning op de Verenigde Staten. Hierdoor gaat Zwitserland aan de leiding in groep B. De poulewinnaars plaatsen zich voor de finale van de Hopman Cup.

'Het was een eer om tegen Serena te spelen'

Federer genoot naar eigen zeggen van de partij tegen Williams. "Mensen spreken er al lang over en nu weet ik waarom", zei hij na afloop. "Het was echt fun. Het was een eer om tegen Serena te spelen. Ze is een groot kampioene. Je merkt hoe gefocust ze is. Daar hou ik zo van bij haar. Ik was echt zenuwachtig voor haar service."

Ook Williams vond het een prachtige ervaring. "Jammer dat het zo snel voorbij was. Ik begon net warm te draaien", liet ze weten. "Het was zo leuk. We zijn samen groot geworden. Toch is het na al die jaren pas de eerste keer dat we dit doen. Ik vond het supercool."

Federer en Bencic verdedigen met Zwitserland de titel op de Hopman Cup. Donderdag speelt het duo in de laatste groepswedstrijd tegen Griekenland.