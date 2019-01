Juan Martín Del Potro moet de Australian Open aan zich voorbij laten gaan. De Argentijn is niet op tijd hersteld van de knieblessure die hij in oktober opliep.

"Mijn herstel verloopt goed en ik zal later bekendmaken waar ik mijn rentree zal maken", schrijft Del Potro maandag op zijn Twitter-pagina. "Helaas gebeurt dat niet in Australië. Ik zal de Australian Open missen, maar ik ben blij met vooruitgang."

De dertigjarige Del Potro raakte geblesseerd bij het Masters-toernooi in Shanghai. Hij miste hierdoor de ATP Finals, waarvoor hij zich op dat moment al geplaatst had.

Voor Del Potro betekende het al de vijfde zware blessure in zijn carrière. Eerder kampte hij met hardnekkige polsblessures. In 2010 onderging hij een operatie aan zijn rechterpols en was hij negen maanden uitgeschakeld.

In 2014 raakte de US Open-winnaar van 2009 zwaar geblesseerd aan zijn linkerpols. Door die kwetsuur kon hij bijna twee jaar niet in actie komen.

Del Potro verloor in september US Open-finale

In september bereikte Del Potro de finale van de US Open. Daarin moest hij zijn meerdere erkennen in Novak Djokovic. Hij won vorig seizoen wel de toernooien in Indian Wells en Acapulco.

Op de Australian Open haalde de nummer vijf van de wereld afgelopen seizoen de derde ronde, waarin hij niet was opgewassen tegen Tomás Berdych. Zijn beste prestaties in Melbourne liet hij in 2009 en 2012 noteren, toen hij de kwartfinales haalde.