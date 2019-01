Robin Haase is het nieuwe tennisseizoen begonnen met een nederlaag. De Hagenaar ging maandag in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Doha onderuit tegen de Chileen Nicolás Jarry.

De 31-jarige Haase moest in drie sets buigen voor de acht jaar jongere Jarry in drie sets: 7-6 (7), 4-6, 6-7 (4). De partij in de hoofdstad van Qatar duurde ruim 2,5 uur.

Zijn vorige seizoen begon de Nederlander niet in Doha, maar in het Indiase Pune. Daar was hij toen wel te sterk voor Jarry, maar verloor hij vervolgens in de kwartfinales van de Fransman Benoit Paire.

Haase bereidt zich in Doha voor op de Australian Open, die op 14 januari van start gaat. Afgelopen seizoen werd hij bij het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Italiaanse qualifier Lorenzo Sonego.

Haase verspeelt voorsprong in tiebreak

Haase en Jarry waren behoorlijk aan elkaar gewaagd. In de eerste set gaf de Zuid-Hollander een break voorsprong uit handen, waarna hij in de tiebreak drie setpunten verspeelde. Nadat hij er zelf ook één wegwerkte, sloeg hij op het vierde setpunt wel toe.

In het tweede bedrijf zorgde Jarry, de nummer 43 van de wereld, op 2-2 voor de beslissende break en stond hij die voorsprong niet meer af, waardoor er een derde set aan te pas moest komen.

Daarin leverde Haase direct zijn servicegame in, maar hij herstelde het evenwicht in de zesde game. In de tiebreak nam de mondiale nummer vijftig een 2-0-voorsprong. Jarry knokte zich vervolgens terug en sloeg toe op zijn eerste matchpoint.