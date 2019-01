Roger Federer en Serena Williams kunnen beiden niet wachten om het op Nieuwjaarsdag voor het eerst in hun carrière in een officiële wedstrijd tegen elkaar op te nemen. De Zwitser en de Amerikaanse treffen elkaar dinsdag bij het toernooi om de Hopman Cup in Perth.

"Het wordt voor ons allebei erg bijzonder", zegt Federer maandag tegen de BBC. "Ik hoop dat heel veel tennisfans de wedstrijd zullen bekijken."

"Ik bewonder alles wat Serena zowel op als naast de baan heeft gedaan", vervolgt hij. "We zijn beiden sterke spelers en we willen allebei winnen."

De 37-jarige Federer en de even oude Williams komen dinsdag eerst in actie in het enkelspel. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar speelt tegen Frances Tiafoe en de 23-voudig Grand Slam-winnares ontmoet Belinda Bencic. Daarna gaan ze met hun landgenoten de strijd aan in het gemengd dubbelspel.

"Het is als een droom die uitkomt. Ik heb er erg naar uitgekeken. Dit is zo cool", aldus Williams, die maandag haar eerste partij van het nieuwe seizoen won.

De voormalige nummer één van de wereld versloeg maandag Maria Sakkari bij de Hopman Cup-wedstrijd tussen de VS en Griekenland. Het was haar eerste officiële partij sinds de veelbesproken US Open-finale, waarin ze door het lint ging en uitviel tegen de Portugese umpire Carlos Ramos en verloor van Naomi Osaka.

Serena Williams tijdens haar eerste partij op de Hopman Cup tegen Maria Sakkari. (Foto: ANP)

'Waarschijnlijk spelen we hierna nooit meer tegen elkaar'

Het is lang geleden dat er een speler en speelster van zeer hoog kaliber tegenover elkaar stonden op de tennisbaan. In 1973 rekende twaalfvoudig Grand Slam-winnares Billie Jean King af met voormalig nummer één van de wereld Bobby Riggs.

"Waarschijnlijk zullen we hierna nooit meer tegen elkaar spelen", realiseert Federer zich. "Ze is een van de grootste kampioenen in onze sport, dus ik vind het geweldig om tegen haar te spelen."

De nummer drie van de wereld, die zondag al voor het eerst in actie kwam in Perth, verdedigt met Zwitserland de titel bij de Hopman Cup. Vorig jaar won hij het toernooi samen met Bencic.

De partij in het gemengd dubbelspel tussen de VS en Zwitserland staat voor 13.30 uur Nederlandse tijd op het programma. Die tijd kan nog uitlopen, omdat daarvoor dus twee enkelpartijen worden gespeeld. Federer begint om 10.30 uur aan de eerste wedstrijd tegen Tiafoe.