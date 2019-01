Kiki Bertens is het nieuwe seizoen maandag gestart met een zwaarbevochten zege bij het WTA-toernooi van Brisbane. De nummer negen van de wereld was in drie sets te sterk voor de Belgische Elise Mertens.

Het werd 6-2, 6-7 (8) en 6-4. Bertens had het in Brisbane niet getroffen met de loting, want met Mertens trof ze de nummer twaalf van de WTA-ranking. Ze verloor haar twee eerdere ontmoetingen met de Belgische.

In de tweede ronde neemt Bertens het op tegen de Kroatische Donna Vekic, de nummer 34 van de wereld, die in haar eerste partij afrekende met Magdalena Rybarikova uit Slowakije: 6-1 en 6-2.

Bertens hoopt in 2019 haar sterke prestaties van afgelopen seizoen een vervolg te geven. Ze klom dit jaar naar de negende plek op de wereldranglijst, pakte titels in Charleston, Cincinnati en Seoel, reikte tot de kwartfinales van Wimbledon en mocht meedoen aan de prestigieuze WTA Finals.

In Australië bereidt Bertens zich voor op de Australian Open, die op 14 januari begint. Na het toernooi in Brisbane maakt de Wateringse nog haar opwachting bij het WTA-toernooi van Sydney.

Sterke start van Bertens

In de eerste set van de partij Bertens-Mertens wonnen beide speelsters hun servicegames moeizaam. Bij een 3-2-voorsprong slaagde Bertens er als eerste in te breken en dat deed ze bij 5-2 nogmaals.

Bij de start van de tweede set was de situatie omgekeerd, want toen leverde Bertens juist twee keer haar opslag in. Gaandeweg knokte ze zich terug, maar in de spannende tiebreak moest ze de setwinst toch aan Mertens laten.

Ook in set drie ontliepen beide speelsters elkaar nauwelijks en werd duidelijk dat een break goud waard zou zijn. Bertens plaatste de beslissende break op 4-4 en serveerde de partij vervolgens uit.

"Het was een heel zware loting en een zware partij", zei ze in een eerste reactie op de baan. "Daarom ben ik ook heel blij dat ik doorga. Het is lastig om na enkele weken training weer het wedstrijdritme te vinden."

Top tien WTA-ranking 1. Simona Halep - 6.921 punten

2. Angelique Kerber - 5.875

3. Caroline Wozniacki - 5.586

4. Elina Svitolina - 5.350

5. Naomi Osaka - 5.115

6. Sloane Stephens - 5.023

7. Petra Kvitová - 4.630

8. Karolína Plísková - 4.465

9. Kiki Bertens - 4.335

10. Daria Kasatkina - 3.415

Bertens ook in actie in dubbelspel

Het is de tweede keer dat Bertens haar opwachting maakt bij het toernooi in Brisbane. Vorig jaar strandde ze direct tegen de Kroatische Ana Konjuh (1-6 en 2-6). In 2014 waren de kwalificaties al het eindstation.

Vorig jaar was er in het dubbelspel wél succes voor Bertens. Samen met haar landgenote Demi Schuurs pakte ze de titel in de Australische stad door in de finale te winnen van het Sloveens-Spaanse duo Andreja Klepac en María José Martínez Sánchez.

Dit jaar komt Bertens eveneens met Schuurs in actie in het dubbelspel. In de nacht van maandag op dinsdag zijn de Franse Kristina Mladenovic en de Russische Galina Voskobojeva de tegenstander.