Serena Williams is maandag met een overwinning aan het nieuwe tennisseizoen begonnen. De 23-voudig Grand Slam-winnares was bij de Hopman Cup in Perth te sterk voor de Griekse Maria Sakkari.

Het werd 7-6 (3) en 6-2 in het voordeel van voormalig nummer één van de wereld Williams, die momenteel de zestiende plek op de WTA-ranking bezet. Sakkari is de mondiale nummer 41.

Williams speelde in Australië haar eerste officiële partij sinds de veelbesproken US Open-finale van september, waarin ze door het lint ging tegen de Portugese umpire Carlos Ramos en verloor van Naomi Osaka.

De 37-jarige Williams begon de nieuwe jaargang eind vorige week al officieus bij het demonstratietoernooi van Abu Dhabi, waar ze in drie sets van haar zus Venus verloor. Ze heeft in 2019 als doel om het recordaantal Grand Slam-titels (24) van Margaret Court te evenaren of zelfs te verbeteren.

Williams later nog in dubbelspel

Williams, die volgende maand bij de Australian Open de eerste kans van het seizoen krijgt op haar 24e Grand Slam-overwinning, maakte een jaar geleden haar rentree na een lange absentie vanwege haar zwangerschap. Tijdens haar afwezigheid kelderde ze op de WTA-ranking, maar inmiddels is de Amerikaanse dus weer op de weg terug.

Bij de Hopman Cup, een gemengddubbeltoernooi voor landenteams, ging Williams' landgenoot Frances Tiafoe eerder op de dag onderuit tegen de Griek Stéfanos Tsitsipás. De koppels Williams/Tiafoe en Sakkari/Tsitsipás staan later op maandag tegenover elkaar in het dubbelspel.

De Verenigde Staten treffen dinsdag Zwitserland, wat inhoudt dat Williams in het dubbelspel tegenover Roger Federer staat. De Zwitser begon zijn jaar zondag al met een zege. De Australian Open begint op 14 januari.