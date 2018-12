Kiki Bertens begint het nieuwe tennisseizoen maandag met een lastige partij. De Nederlandse nummer negen van de wereld staat in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Brisbane tegenover Elise Mertens.

Als nummer zes van de plaatsingslijst treft Bertens het niet, want haar Belgische tegenstander is de nummer twaalf van de WTA-ranking en won beide eerdere ontmoetingen.

In 2017 stond het Nederlands-Belgische affiche twee keer op het programma, en op zowel het hardcourt van Hobart als dat van New Haven moest Bertens haar meerdere erkennen in Mertens.

De 27-jarige Westlandse maakte pas één keer eerder haar opwachting in het hoofdtoernooi in Brisbane. Vorig jaar begon ze haar seizoen met een kansloze nederlaag tegen de Kroatische Ana Konjuh (1-6, 2-6), in 2014 strandde ze al in de kwalificaties. Mertens debuteert in de eerste ronde.

Vorig jaar was er in het dubbelspel wél succes voor Bertens. Samen met haar landgenote Demi Schuurs pakte ze de titel in de Australische stad door in de finale te winnen van het Sloveens-Spaanse duo Andreja Klepac en María José Martínez Sánchez.

Bertens met Schuurs na het winnen van het dubbelspel in Brisbane. (Foto: ANP)

Winnares speelt tegen Vekic of Rybarikova

In de tweede ronde wacht Bertens of Mertens een ontmoeting met Donna Vekic of Magdalena Rybarikova. De Kroatische en Slowaakse staan respectievelijk 34e en 48e op de WTA-ranglijst.

Elina Svitolina, in de halve eindstrijd van de WTA Finals te sterk voor Bertens en ook winnares van het prestigieuze eindejaarstoernooi in Singapore, verdedigt haar titel in Brisbane en heeft in de eerste ronde een 'bye' gekregen.

Bertens wil topjaar vervolg geven in 2019

Bertens heeft een uitstekend seizoen achter de rug. Ze meldde zich voor het eerst in de top tien van de wereldranglijst, reikte tot de kwartfinales op Wimbledon en mocht mede dankzij titels in Charleston, Cincinnati en Seoel meedoen aan de WTA Finals.

Ondanks haar topjaar overleefde ze de laatste schifting voor de titel Sportvrouw van het Jaar niet. Haar coach Raemon Sluiter viel opvallend genoeg wél in de prijzen bij het gala van NOC*NSF.