Serena Williams heeft genoeg van alle vragen die ze nog steeds krijgt over de controversiële US Open-finale van september. De 23-voudig Grand Slam-winnaar wil zich volop focussen op 2019.

"Ik ontwijk niets, maar ik heb er geen tijd voor om er nog over te praten", zei Williams donderdag in Abu Dhabi, waar ze haar nieuwe seizoen officieus begon met een demonstratiepartij tegen zus Venus Williams.

"Ik heb het erover gehad, er is door bijna iedereen maandenlang over gepraat en nu is het tijd om me te richten op grotere en betere zaken."

De 37-jarige Williams ging in haar verloren US Open-finale tegen Naomi Osaka door het lint tegen umpire Carlos Ramos, die haar waarschuwingen gaf voor het ontvangen van aanwijzingen van haar coach en het gooien van haar racket.

Williams noemde Ramos een dief en beschuldigde de Portugees na de partij in New York van seksisme. Het incident leidde tot veel commotie in de tenniswereld. Later kreeg ze een geldboete voor haar gedrag.

'Recordaantal Grand Slams is al langer mijn doel'

Met het nieuwe jaar in zicht wil Williams dus weer vooruitkijken. In 2019 hoopt de Amerikaanse de Australische Margaret Court, die in haar loopbaan 24 Grand Slam-toernooien won, te evenaren en wellicht zelfs te overtreffen.

"Dat is mijn doel sinds ik van 22 naar 23 Grand Slam-titels ging. Ik wil het heel graag, maar ik ben me ervan bewust dat ik veel goede spelers zal moeten verslaan om het te bereiken", aldus Williams.

De voormalige nummer één van de wereld was lang afwezig door een zwangerschap en kelderde daardoor op de WTA-ranking, maar inmiddels is ze weer opgeklommen naar plek vijftien. Ze zegt fysiek inmiddels weer helemaal in orde te zijn.

"Ik voelde me fit in mijn demonstratiepartij tegen Venus. Ik bleef maar rennen en werd eigenlijk niet moe, op één moment na. Na twintig seconden was ik er echter alweer overheen."

Volgende maand, wanneer de Australian Open op het programma staat, krijgt Williams haar eerste kans op het evenaren van recordhouder Court. Het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar duurt van 14 tot en met 27 januari.