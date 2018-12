Roger Federer staat voor zijn 22e seizoen als tennisser en hoopt dat ook 2019 hem veel goeds brengt. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar bestempelt de laatste twee seizoenen als "onwerkelijk".

"Op mijn leeftijd vinden mensen het geweldig als ik iets buitengewoons doe. Als het even niet lukt, is dat misschien logisch, omdat je het niet ieder jaar kunt opbrengen", zegt Federer donderdag in het Australische Perth, waar hij zich voorbereidt op de Hopman Cup en daarmee de start van het nieuwe seizoen.

"Je hebt ook wat geluk nodig en de loting moet in je voordeel zijn. Er komt veel bij kijken. Ik hoop dat ik opnieuw voor een geweldig seizoen sta. De laatste twee seizoenen waren onwerkelijk goed."

De 37-jarige Federer kampte in 2016 met een knieblessure, maar keerde terug aan de top door in 2017 onder meer de Australian Open en Wimbledon te winnen. Dit jaar was hij eveneens de beste op de Australian Open, waarmee hij zijn twintigste Grand Slam-titel binnenhaalde.

Door zijn goede prestaties mocht de Zwitser zich in februari van dit jaar - dankzij het bereiken van de kwartfinales op het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam - voor het eerst sinds november 2012 weer de nummer één van de wereld noemen.

'Voorseizoen is goed verlopen'

Federer, die momenteel achter Novak Djokovic en Rafael Nadal de mondiale nummer drie is, heeft een goede voorbereiding achter de rug in aanloop naar de Australian Open, het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar.

"Mijn voorseizoen is goed verlopen en de laatste drie of vier weken waren pittig. Ik heb er heel veel zin in en zit vol motivatie voor het nieuwe seizoen", zei de Zwitser in Perth.

Bij de Hopman Cup verdedigt Federer met landgenote Belinda Bencic de titel. Op het gemengddubbeltoernooi voor landenteams is op 30 december eerst Groot-Brittannië de tegenstander.

Twee dagen later neemt Zwitserland het tegen de Verenigde Staten op. In het gemengd dubbelspel staat Federer dan tegenover 23-voudig Grand Slam-winnaar Serena Williams, die samenspeelt met haar jonge landgenoot Frances Tiafoe.