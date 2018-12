De Australian Open voert vanaf 2019 een tiebreak in de beslissende set in, zo heeft de organisatie vrijdag bekendgemaakt. Het gaat om een supertiebreak tot tien punten.

De organisatie van het Australische Grand Slam-toernooi zegt dat het tot dit besluit is gekomen "na de meest uitvoerige afweging in de historie van het toernooi".

Bij de vrouwen en in het dubbelspel zal de supertiebreak gespeeld worden bij een stand van 6-6 in de derde set. De mannen spelen de supertiebreak bij die stand in de vijfde set. In het gemengd dubbel volgt de tiebreak tot tien punten na twee sets.

Tot nu toe werd in de beslissende set doorgespeeld tot een van de spelers twee games verschil pakte. De nieuwe regel moet voorkomen dat partijen heel lang doorgaan.

Australian Open volgt voorbeeld Wimbledon

De Australian Open volgt met het invoeren van de tiebreak in de beslissende set het voorbeeld van Wimbledon. Het Grand Slam-toernooi besloot eerder dit jaar een tiebreak in te voeren bij 12-12 in de beslissende set.

Marathonpartijen in Londen zoals die tussen John Isner en Nicolas Mahut in 2010 van ruim elf uur (70-68 in de vijfde set) behoren daardoor definitief tot het verleden.

Door de maatregel van de Australian Open hebben de vier Grand Slam-toernooien nu allemaal een verschillende regel in de beslissende set.

Bij de US Open was er al een reguliere tiebreak tot zeven punten. Bij Roland Garros zal er in het enkelspel vooralsnog gewoon doorgespeeld worden tot er een verschil van twee games is in de beslissende set is.