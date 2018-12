Robin Haase doet volgend jaar wederom mee aan het ABN AMRO World Tennis Tournament. De beste tennisser van Nederland zal voor de elfde keer in actie komen in Rotterdam.

"Het is altijd ontzettend gaaf om bij het ABN AMRO World Tennis Tournament te zijn", zegt de 31-jarige Haase woensdag op de site van het ATP-toernooi. "Vanwege de sfeer, de mensen moedigen je in Nederland meer aan dan in andere landen."

De Hagenaar speelde in 2007 voor de eerste keer in Rotterdam. Sindsdien was de huidige nummer vijftig van de wereld er alleen in 2009 en 2014 niet bij. Jan Siemerink is recordhouder met twaalf deelnames.

Haase evenaarde begin dit jaar zijn beste resultaat uit 2008 door de kwartfinales te bereiken bij het ABN AMRO World Tennis Tournament. Daarin verloor hij van de latere toernooiwinnaar Roger Federer.

Directeur Richard Krajicek heeft nu tien tennissers vastgelegd voor de 46e editie van de ABN AMRO World Tennis Tournament. Eerder werd de komst van Alexander Zverev, Marin Cilic, Kei Nishikori, Stefanos Tsitsipas, Grigor Dimitrov, Hyeon Chung, Nick Kyrgios, David Goffin en Stan Wawrinka al aangekondigd.