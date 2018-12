Scott Griekspoor en Lesley Kerkhove hebben zondag de titel veroverd in respectievelijk het heren en het damesenkelspel bij de NK tennis in Alphen aan den Rijn.

Griekspoor won in de halve finales al van zijn broer Tallon Griekspoor en zegevierde in de finale na een spannende partij in twee sets tegen Jelle Sels: 6-4 en 6-4.

"Het is een mooie prijs om op je lijstje te hebben staan. Op dit moment is het een van de mooiere momenten, maar mijn challengeroverwinning eerder dit jaar in Blois staat op de eerste plaats", aldus Griekspoor.

Titelverdediger Robin Haase werd vrijdag al in de kwartfinales uitgeschakeld. Hij verloor in de kwartfinales verrassend van Ryan Nijboer.

Kerkhove zonder te spelen Nederlands kampioen

Kerkhove werd zonder te spelen Nederlands kampioen. Ze zag haar tegenstandster Bibiane Schoofs kort voor de finale opgeven wegens ziekte.

Kerkhove behaalde alweer haar tweede nationale titel. Ze mocht zich in 2011 voor de eerste keer de beste van Nederland noemen.

Richèl Hogenkamp, de nummer een van de plaatsingslijst, had zich kort voor het toernooi om nog onbekende redenen teruggetrokken.

Kiki Bertens, Nederlands beste tennisster van dit moment en de nummer negen van de wereld, ontbrak omdat het NK niet in haar schema past.