Kiki Bertens laat de Fed Cup-ontmoeting met Canada (9 en 10 februari in Den Bosch) aan zich voorbijgaan. De nummer negen van de wereld heeft captain Paul Haarhuis laten weten dat ze zich op haar eigen loopbaan wil richten.

Half februari speelt Bertens vermoedelijk de WTA-toernooien van Doha en Dubai, waar ze veel punten voor de WTA-ranglijst hoopt te verdienen.

Bij absentie van Bertens bestaat de voorlopige selectie uit Arantxa Rus, Demi Schuurs, Lesley Kerkhove, Richèl Hogenkamp en Bibiane Schoofs. Van het drietal Kerkhove/Hogenkamp/Schoofs laat Haarhuis nog één speelster afvallen.

In 2017, bij een ontmoeting met Slowakije, maakte Bertens voor het laatst haar opwachting in de Fed Cup. "Voor de toekomst maak ik me geen zorgen over haar aanwezigheid", zei Haarhuis desondanks. "Bij de volgende ontmoeting nodig ik haar gewoon weer uit. Pas als ze vijf jaar lang zegt dat het haar niet uitkomt, ga ik me echt druk maken."

Ruim drie maanden geleden sprak Haarhuis tijdens de US Open met Bertens. "Ze zei toen dat ze haar keuze pas in december zou maken. Vorige week hebben we gesproken en heeft ze het kenbaar gemaakt."

Oranje komt volgend jaar uit in Wereldgroep II. Dit jaar verloor Nederland in de Wereldgroep van de Verenigde Staten, waarna het in de play-offs om promotie/degradatie ook onderuitging tegen Australië.

Haarhuis kiest voorlopig zestal in Davis Cup

Haarhuis selecteert bij het Davis Cup-team Robin Haase, Jean-Julien Rojer en Matwé Middelkoop voor het treffen met Tsjechië.

Van het trio Thiemo de Bakker, Scott Griekspoor en Tallon Griekspoor kiest hij half januari nog twee spelers die het gezelschap van vijf compleet maken. Die keuze laat hij afhangen van de vorm van de drie spelers.

Op 1 en 2 februari probeert het Nederlands team in Ostrava een plek te veroveren in de Davis Cup Finals, het finaletoernooi dat volgend jaar in Madrid voor het eerst plaatsvindt.

Van 18 tot en met 24 november strijden achttien landen om de Davis Cup in de nieuwe opzet. De vier halvefinalisten van een jaar eerder, de twaalf winnaars van de voorronden en twee wildcards, spelen in zes groepen van drie om acht plekken in de kwartfinales.