Tennissters die na een zwangerschap of langdurig blessureleed hun rentree maken op het hoogste niveau krijgen vanaf volgend seizoen een beschermde status bij WTA-toernooien, zo heeft de bond bekendgemaakt.

Speelsters mogen bij de eerste twaalf toernooien na hun rentree, voor een periode van drie jaar, met de ranking van vóór hun afwezigheid spelen. De WTA heeft bovendien besloten dat deze speelsters geen geplaatste opponent kunnen treffen in de eerste ronde.

De discussie kwam dit jaar op gang door Serena Williams, die door haar zwangerschap lange tijd niet in actie kon komen en in februari haar rentree maakte. De 23-voudig Grand Slam-winnares was door haar afwezigheid van een jaar flink gezakt op de WTA-ranking, waardoor ze geen geplaatste status genoot bij Roland Garros.

Op Wimbledon was de nu 37-jarige Amerikaanse als 25e geplaatst, hoewel ze op de WTA-ranking niet in de top 32 stond. Ze haalde op het 'heilige gras' in Londen de finale en dolf daarin het onderspit tegen de Duitse Angelique Kerber.

Geen algemeen verbod op catsuit

De WTA heeft ook besloten dat er geen algemeen verbod komt op catsuits. Williams speelde vorig jaar in zwarte pak op Roland Garros. Naar eigen zeggen droeg de Amerikaanse de catsuit onder meer omdat ze zich daarin "een krijger" voelde. Ze vergeleek zichzelf met de koningin van Wakanda, een personage uit de film Black Panther.

Hoewel de WTA geen algemeen verbod invoert, is de kans groot dat Williams haar pak niet mag dragen op Roland Garros. Bernard Giudicelli, voorzitter van de Franse tennisbond en organisator van het Grand Slam-toernooi in Parijs, wil een strenger kledingbeleid hanteren en stelde afgelopen zomer dat de catsuit niet meer toegestaan zal worden.

De WTA voert wel een schotklok in bij alle Premier-toernooien, de belangrijkste toernooien op de kalender. De speelsters krijgen voortaan 25 seconden om te serveren. Daarnaast is er vanaf komend seizoen nog maar één pauzemoment toegestaan tijdens een wedstrijd.

Het eerste Grand Slam-toernooi van het seizoen is zoals altijd de Australian Open. Het toernooi in Melbourne begint op 14 januari en duurt tot en met 27 januari.