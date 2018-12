Het zit coach Raemon Sluiter nog altijd niet lekker dat hij een week geleden in tegenstelling tot zijn pupil Kiki Bertens een nominatie ontving voor het Sportgala. De Rotterdammer had het liever andersom gezien.

"Zij is toch echt degene die by far het meeste doet. Het voelt voor mij gewoon raar. Als een sporter of team genomineerd wordt, is dat gevoelsmatig ook voor het hele team erachter. Het gaat om de sporter", zegt Sluiter zondag bij de NOS.

"Op het moment dat alleen de coach genomineerd wordt, staat dat gewoon een beetje raar, vind ik. Dat is het enige probleempje wat ik ermee had."

Afgelopen maandag, een dag nadat de nominaties bekend werden gemaakt, liet Sluiter via Twitter al weten dat hij zich er niet lekker bij voelde dat hij genomineerd was als Coach van het Jaar en dat Bertens ontbreekt bij de finalisten voor Sportvrouw van het Jaar.

De 26-jarige Bertens maakte dit jaar een enorme ontwikkeling door. De tennisster begon het seizoen nog als nummer 31 van de wereld, maar is nu de nummer negen van de ranking. Ze won drie WTA-titels (Charleston, Cincinnati en Seoel) en reikte op Wimbledon tot de kwartfinales.

Bovendien mocht ze meedoen aan de prestigieuze WTA Finals in Singapore, het toernooi voor de beste acht speelsters van het jaar. Ze reikte daar tot de have finales.

'Maakte met Kiki de grap om haar te sturen'

De veertigjarige Sluiter vindt dat het sowieso bijna niet te doen is om mensen te nomineren voor het Sportgala. "Als ik niet genomineerd was geweest, had ik het ook prima gevonden. Er zijn heel veel coaches die waanzinnig goede dingen hebben gedaan. Het is niet te doen om die prestaties te vergelijken", zegt hij.

"Gekscherend heb ik tegen Kiki gezegd dat we eigenlijk haar zouden moeten sturen. Dat ze in naam van mij de trofee in ontvangst zou nemen en dat ze zou zeggen dat ik een beetje moe was van alle trainingen en rust nodig had voordat we naar Australië zouden gaan."

In Australië staan vanaf begin januari enkele toernooien op het programma in aanloop naar de Australian Open. Vanwege de arbeid die Bertens richting het nieuwe seizoen nu al verricht, vindt Sluiter het niet heel erg dat ze het Sportgala kan overslaan.

"Het Sportgala is hartstikke leuk, maar nu is Kiki niet een hele avond kwijt en kan ze gewoon rusten. Ze traint zo hard en heeft zo veel aan haar hoofd, dat het ook niet zo erg is."

De winnaars worden tijdens het Sportgala op woensdag 19 december bekendgemaakt. Dan mogen de aanwezige sporters en coaches hun stem uitbrengen op de genomineerden in de verschillende categorieën.