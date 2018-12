Stan Wawrinka doet in februari mee aan het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. De drievoudig Grand Slam-winaar won het toernooi in Ahoy in 2015.

Door blessuresleed is Wawrinka, die op zijn top de derde plek op de wereldranglijst bezette, weggezakt naar de 66e plaats op de ATP-ranking.

"Een oud-kampioen hebben we er graag bij", zegt toernooidirecteur Richard Krajicek. "Stan heeft een lastig jaar achter de rug, maar is inmiddels hersteld van zijn blessure. Toen hij aangaf graag weer naar Rotterdam te komen, grepen we die kans natuurlijk met beide handen aan."

Wawrinka, die de Australian Open (2014), Roland Garros (2015) en de US Open (2016) op zijn naam schreef, won het ABN AMRO-toernooi bijna vier jaar geleden door in de finale Tomás Berdych te verslaan.

Vorig jaar ging de winst naar Roger Federer, die in de eindstrijd te sterk was voor Dimitrov. In de kwartfinales had de Zwitser afgerekend met Robin Haase, waardoor hij toen de eerste positie heroverde.

Federer staat - net als Rafael Nadal, Novak Djokovic en Andy Murray - niet op de voorlopige deelnemerslijst voor het ABN AMRO-toernooi van volgend jaar. Zij komen alleen nog in aanmerking voor een wildcard vlak voor het toernooi. Federer maakte vorig jaar gebruik van die regeling, omdat hij in Rotterdam de eerste positie kon heroveren.

Laatste vijf winnaars ABN AMRO-toernooi 2018: Roger Federer

2017: Jo-Wilfried Tsonga

2016: Martin Klizan

2015: Stan Wawrinka

2014: Tomás Berdych

Wawrinka achtste deelnemer in Ahoy

De 33-jarige Wawrinka is de achtste speler die zijn deelname toezegt aan het ABN AMRO-toernooi. Met Alexander Zverev (vierde op de ATP-ranking), Marin Cilic (zevende) en Kei Nishikori (negende) legde Krajicek al drie toptienspelers vast.

Ook Stefanos Tsitsipas, Grigor Dimitrov, Hyeon Chung en Nick Kyrgios, de nummers 15, 19, 25 en 35 van de wereld, zegden hun deelname toe aan het toernooi in Ahoy.

De 46e editie van het ABN AMRO World Tennis Tournament begint komend jaar op zaterdag 9 februari. De finale is op zondag 17 februari.