De Franse tennissers hebben de beslissing in de Davis Cup-finale zaterdag met een dag uitgesteld. Nicolas Mahut en Pierre-Hugues Herbert wonnen de dubbelpartij tegen de Kroaten Ivan Dodig en Mate Pavic, waardoor de titelverdediger de achterstand tot 1-2 verkleinde.

Vrijdag positioneerde Kroatië zich nog in een zetel door de eerste twee enkelpartijen in Lille te winnen. Marin Cilic en Borna Coric waren te sterk voor respectievelijk Jo-Wilfried Tsonga en Jérémy Chardy.

Dodig en Pavic hadden de finale daardoor al op de tweede dag kunnen beslissen, maar moesten zich na drie sets gewonnen geven tegen Mahut en Herbert: 6-4, 6-4, 3-6 en 7-6 (3). De dubbelontmoeting in Stade Pierre-Mauroy, de tot tennisstadion omgebouwde thuishaven van voetbalclub Lille OSC, duurde drie uur en 42 minuten.

Zondag gaat de finale van het landentoernooi om 13.00 uur verder met Chardy tegen Cilic. De Kroatische nummer zeven van de wereld kan zijn land met een overwinning dan alsnog de tweede Davis Cup-titel bezorgen. Bij verlies van Cilic valt de beslissing later op de dag bij Tsonga-Coric.

Frankrijk won de competitie al tien keer, Kroatië was in 2005 de beste. Dit is de laatste editie van de Davis Cup in zijn huidige vorm. Het 118 jaar oude toernooi gaat op de schop en bestaat volgend jaar uit een finaleronde met achttien landenteams.

Mahut en Herbert laten drie wedstrijdpunten liggen

Dodig en Pavic konden zaterdag in de eerste set zes games mee met Mahut en Hugues, maar leverden daarna hun opslagbeurt in. De Fransen wisten die break voorsprong vast te houden en benutten na een kleine drie kwartier hun tweede setpunt: 6-4.

Ook in de tweede set duurde het even voordat Mahut en Herbert het verschil maakten. Pas bij een stand van 4-4 sloeg het Franse duo toe in een Kroatische servicegame.

Het thuisspelende koppel opende het derde bedrijf vervolgens met een break en leek op weg naar de winst, maar de Kroaten knokten zich - mede door de twintig minuten durende derde game naar zich toe te trekken - terug in de set en wonnen die met 3-6.

De vierde set verliep volgens service, ook omdat Mahut en Herbert bij een stand van 5-4 drie wedstrijdpunten lieten liggen, maar in de tiebreak wisten ze het alsnog af te maken: 7-6 (3).