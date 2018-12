Kroatië is nog één zege verwijderd van het winnen van de Davis Cup. De Kroaten staan na de eerste twee wedstrijden in de finale in Lille met 2-0 voor tegen titelverdediger en thuisfavoriet Frankrijk. Marin Cilic en Borna Coric waren te sterk voor respectievelijk Jo-Wilfried Tsonga en Jérémy Chardy.

De 30-jarige Cilic won in drie sets van Tsonga: 6-3, 7-5 en 6-4. Eerder op vrijdag verloor Coric ook geen set tegen Chardy (6-2, 7-5 en 6-4).

Tsonga, die een groot deel van 2018 langs de kant stond met een knieblessure, kreeg bij Frankrijk verrassend de voorkeur boven de veel hoger gerangschikte Lucas Pouille (32e van de wereld).

De gok van captain Yannick Noah viel tegen Cilic niet goed uit. De duidelijk niet topfitte Tsonga was niet opgewassen tegen de nummer zeven van de wereld.

Cilic leverde geen servicegame in en ging in elke set één keer door de opslag van Tsonga. Toen ook de fysieke gesteldheid de 33-jarige Fransman in de steek liet was het snel over.

Coric verloor dit seizoen pas één Davis Cup-partij

Coric kende tegen Chardy een voortvarende start en won de eerste twee servicegames van Chardy. Daarmee kwam hij op 3-0 en was de toon gezet.

De 22-jarige Kroaat was duidelijk sterker dan de slordig spelende Chardy, die geen enkele servicebreak plaatste.

De partij werd in de derde set kort onderbroken wegens een heupblessure bij Coric. Na die onderbreking was de Kroaat snel klaar met Chardy. Hij benutte na twee uur en negentien minuten spelen zijn tweede wedstrijdpunt.

Coric, de nummer twaalf van de wereldranglijst, heeft dit seizoen pas één partij verloren in de Davis Cup. Hij haalde in de halve finales tegen de Verenigde Staten het beslissende punt binnen.

Zaterdag gaat de ontmoeting verder met het dubbelspel. Op zondag staan nog twee duels in het enkelspel op het programma. Net als vorig jaar wordt de finale gespeeld in Lille, waar het voetbalstadion van Lille OSC is omgebouwd tot een tennisstadion.

Het is de laatste finale in deze opzet van de Davis Cup. Frankrijk won het landentoernooi vorig jaar nog, Kroatië was in 2005 al een keer de beste.