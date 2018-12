De organisatie van de Davis Cup staat niet onwelwillend tegenover een samenwerking met de ATP. Toernooidirecteur Albert Costa hoopt dat de twee partijen het 118 jaar oude landenevenement ooit gezamenlijk kunnen organiseren.

"We praten over een mogelijke samenwerking in de toekomst", zegt de Spanjaard woensdag tegen persbureau Reuters. "Het zou nog altijd de Davis Cup zijn, maar dan met betrokkenheid van de ATP. Waarom niet? Het idee ligt al op de plank."

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe die samenwerking er precies uit zou moeten zien, maar volgens Costa is het wel mogelijk dat er in de toekomst punten voor de ATP-ranking te verdienen zijn in de Davis Cup. Dat is nu voor veel spelers nog een reden om verstek te laten gaan.

De Davis Cup en de ATP zitten vanaf volgend jaar behoorlijk in elkaars vaarwater. De bekende landencompetitie van de internationale tennisfederatie ITF bestaat vanaf 2019 uit een finaletoernooi met achttien landen, na afloop van het reguliere seizoen.

De eerste editie wordt dan eind november afgewerkt in Madrid. Het is echter maar de vraag of veel spelers trek hebben in het door FC Barcelona-verdediger Gerard Piqué gefinancierde toernooi. Met de ATP Cup, een nieuw toernooi voor landenteams, staat zes weken later namelijk alweer de opening van het nieuwe tennisseizoen op het programma in Australië.

Meerdere topspelers hebben al aangegeven dat ze het nieuwe format van de Davis Cup niet zien zitten. Onder anderen Roger Federer, Novak Djokovic en Alexander Zverev zijn bijzonder sceptisch. Bij de ATP Cup zijn bovendien wél al punten voor de wereldranglijst te verdienen.

Costa (links) won de Davis Cup in 2000 met Spanje (Foto: ANP)

Costa overtuigd van 'nieuwe' Davis Cup

Costa maakt zich echter geen zorgen over de toekomst van de landencompetitie. "Ik ben er 100 procent van overtuigd dat de Davis Cup hét toernooi blijft om je land te vertegenwoordigen. De essentie blijft het verdedigen van de vlag en kleuren van je land."

De Davis Cup-winnaar van 2000 denkt dat alle twijfels over de nieuwe opzet verdwijnen zodra de eerste editie achter de rug is. "Nog niet iedereen ziet het helemaal voor zich en niet iedereen is overtuigd, maar dat verandert wel als ze zien hoe spectaculair het is."

Het landenevenement heeft al jaren te maken met afnemende belangstelling. Steeds meer spelers zien af van een driedaagse ontmoeting met partijen van vijf sets midden in het seizoen. Het format is daarom behoorlijk op de schop gegaan, met onder meer een kwalificatieronde, drie knock-outrondes verspreid over het jaar en een finaletoernooi na het reguliere seizoen.

Als captain won Costa de landencompetitie in 2009 en 2011 (Foto: ANP)

'Nieuwe opzet veel aantrekkelijker voor fans'

Voor Zverev is dat nog niet genoeg. De 21-jarige Duitser liet al weten een eventuele deelname aan het finaletoernooi te boycotten. "Het programma is krankzinnig", zei hij onlangs tegen het Duitse Sky Sport. "Ik ga niet meer in november spelen, en ik denk dat heel veel topspelers er hetzelfde over denken."

Costa kan zich niet vinden in de woorden van de kersverse winnaar van de ATP Finals. "De datum van de finale is vergelijkbaar met die van nu, dus wat dat betreft is er niets veranderd. Maar we hebben het wel makkelijker gemaakt voor de spelers, want ze hebben twee extra weken vakantie."

"Met de nieuwe opzet wordt het bovendien veel aantrekkelijker voor de fans, ook voor de televisiekijkers. In Kroatië en Frankrijk kijken ze uit naar de finale van komend weekend, maar geldt dat nu ook voor bijvoorbeeld India? Als je alle landen op één plek hebt, gaat het veel meer leven."

Titelverdediger Frankrijk strijdt vanaf vrijdag met Kroatië om de winst in de laatste editie van de Davis Cup in zijn huidige vorm. Nederland speelt in de kwalificatieronde van het nieuwe format in februari tegen Tsjechië.