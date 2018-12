Novak Djokovic ligt er niet wakker van dat hij zondag in de eindstrijd van de ATP Finals verloor van Alexander Zverev. De jonge Duitser was in Londen met 6-4 en 6-3 te sterk voor de nummer één van de wereld.

"Niemand houdt ervan om te verliezen, maar ik kan de dingen in een breder perspectief zien", aldus de 31-jarige Serviër. "Er zijn dit seizoen veel positieve dingen om op terug te kijken, vooral de laatste zes maanden waren geweldig."

Djokovic werd de laatste twee jaar geplaagd door een slepende elleboogblessure. Dit jaar won hij Wimbledon en de US Open, waardoor hij na twee jaar weer terugkeerde aan kop van de wereldranglijst.

"Als iemand me een half jaar geleden had gezegd dat ik weer de nummer één zou worden, dan had ik dat niet geloofd. Ik speelde toen nog lang niet op het niveau dat ik wilde halen."

De veertienvoudig Grand Slam-winnaar gunde de tien jaar jongere Zverev zijn zege. De talentvolle Duitser hikt al langer tegen de top aan en stijgt door zijn zege in Londen naar de vierde plek van de wereldranglijst.

"Ik ben blij voor hem met deze grote prijs. Hij is een goede vriend van me. We trainen vaak samen in Monte Carlo en zien elkaar ook buiten de baan. Hij komt uit een aardige familie."

Djokovic voorziet grote successen Zverev

Djokovic voorspelt dat Zverev in staat is om een succesvollere carrière te beleven. "Oh mijn god, heeft hij dat echt gezegd?", reageerde de Duitser verbaasd. "Hij heeft vijf ATP Finals gewonnen, ik nu pas één. Hij heeft geloof ik 148 toernooien meer gewonnen dan ik. Laten we het daar nu nog maar niet over hebben."

Zverev hoopt met de zege in de ATP Finals een begin te maken met het inlossen van zijn grote belofte. Hij staat al twee jaar in de top twintig van de ATP-ranking, maar kwam op een Grand Slam nooit verder dan de kwartfinales.

"Deze overwinning betekent heel veel voor me", aldus Zverev, die in de halve finales te sterk was voor Roger Federer. "Het is ongelooflijk om twee grote spelers kort na elkaar te verslaan. Ik ben enorm blij en trots."

Hoewel hij op Grand Slams nooit potten kon breken, presteert Zverev vooral op kleinere toernooien erg sterk. Met 58 zeges boekte hij dit jaar de meeste overwinningen van alle spelers op de ATP-tour.

Zverev voorspelt mooie jaren voor nieuwe generatie

"Ik doe er alles aan om beter te worden en de strijd aan te gaan met de toppers. Ik heb het gevoel dat me dat steeds beter lukt", aldus Zverev.

Behalve Djokovic staan alleen de ervaren Rafael Nadal en Federer nog boven de jonge Duitser op de ATP-ranglijst. Volgens Zverev is de nieuwe generatie, waartoe ook de 22-jarige Rus Karen Khachanov (elfde op de wereldranglijst), de 22-jarige Kroaat Borna Coric (twaalfde) en de twintigjarige Griek Stefanos Tsitsipas (vijftiende) behoren, klaar om de stap naar de absolute top te zetten.

"Het is duidelijk dat er een nieuwe generatie aan het doorbreken is. We hebben nog meerdere mooie jaren voor ons liggen en er kan veel gaan veranderen. Ik doe er alles aan om de top te bereiken, maar die andere jongens spelen ook geweldig."