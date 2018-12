Alexander Zverev heeft zondag in Londen de ATP Finals op zijn naam geschreven. De Duitser was veertienvoudig Grand Slam-winnaar Novak Djokovic in de finale overtuigend de baas: 6-4 en 6-3.

De 31-jarige Djokovic, die eerder in de groepsfase nog te sterk was voor Zverev, had dit toernooi nog geen set verloren en was zelfs nog geen enkele keer gebroken. Ditmaal was hij op vrijwel alle fronten de mindere. Zo kwam hij tot slechts 7 winners tegenover 23 voor Zverev.

De tien jaar jongere Duitser, die in de halve eindstrijd Roger Federer de baas was, bezorgde Djokovic in de slotfase van de eerste set problemen. Zverev sloeg op 4-4 toe op de service van Djokovic en sleepte de set vervolgens binnen.

Djokovic leek wat van slag en leverde aan het begin van de tweede set wederom zijn service in. Hij brak nog wel direct terug, maar een tweede break in de eerstvolgende game kwam de Servische nummer één van de wereld niet meer te boven.

Zverev hield in het vervolg regelmatig met de nodige moeite zijn service en daarmee het initiatief in de partij. Op 5-3 sloeg hij vervolgens met een fraaie passeerslag toe op zijn tweede matchpoint.

Zverev boekt grootste zege uit loopbaan

Voor de talentvolle Zverev betekent zijn succes op de ATP Finals de grootste overwinning uit zijn loopbaan. Op de Grand Slam-toernooien is het bereiken van de kwartfinales tot dusver zijn beste prestatie.

Dat deed de nummer vijf van de wereld, die door zijn toernooiwinst zal stijgen naar plek vier, dit jaar op Roland Garros. Op de recentste edities van de Australian Open, Wimbledon en de US Open strandde hij in de derde ronde.

Wel won de Duitser, die een grote toekomst wordt toegedicht, in 2018 het Masters-toernooi van Madrid en was hij verliezend finalist in Miami en Rome. Bij de ATP Finals verzekerde hij zich van de tiende toernooizege in zijn nog jonge loopbaan.

Djokovic is ondanks de nederlaag tegen Zverev weer helemaal terug na blessureleed. De Serviër won dit jaar onder meer Wimbledon en de US Open en heroverde na twee jaar de leidende positie op ATP-ranking.

Dubbeltitel voor Sock en Bryan

Mike Bryan en Jack Sock veroverden eerder op zondag bij de ATP Finals de titel in het dubbelspel. Het Amerikaanse koppel was de Fransen Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut de baas.

Sock en Bryan, die pas sinds juni een vast duo vormen, hadden in Londen negentig minuten nodig om de Fransen op de knieën te krijgen: 5-7, 6-1 en 13-11. De Amerikanen bekroonden met hun overwinning een ijzersterk seizoen, waarin ze zowel Wimbledon als de US Open wonnen.

Voor Bryan is het al zijn vijfde titel tijdens de Finals. De vorige vier keer won hij de trofee aan de zijde van zijn tweelingbroer Bob, die vanwege een heupoperatie al enige maanden aan de kant staat.