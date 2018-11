Alexander Zverev heeft vrijdag als laatste de halve finales bij de ATP Finals in Londen bereikt. De Duitser verzekerde zich van een plek bij de laatste vier door John Isner in zijn laatste groepswedstrijd te verslaan.

De 21-jarige Zverev versloeg de twaalf jaar oudere Isner in twee sets: 7-6 (5) en 6-3. De partij in de O2 Arena duurde een kleine 1,5 uur.

In de eerste set ging het gelijk op en kreeg Isner op 6-5 een kans om de set naar zich toe te trekken. De Amerikaanse nummer tien van de wereld verspeelde het setpunt, waarna Zverev in de tiebreak wel toesloeg.

Ook het tweede bedrijf verliep tot de achtste game volgens service. Op 4-3 forceerde Zverev de eerste break van de partij, waarna hij in zijn eigen servicegame op zijn eerste matchpoint het karwei afmaakte.

Door zijn overwinning komt de nummer vijf van de wereld in de groep-Kuerten op vier punten. Novak Djokovic had zich in dezelfde poule al geplaatst voor de halve eindstrijd.

De Serviër was al zeker van de groepswinst, omdat hij Zverev in zijn tweede partij versloeg. Hij versloeg later op vrijdagavond in een partij om des keizers baard Marin Cilic met 7-6 (7) en 6-2.

Zverev treft Federer in halve finales

In de andere poule (de groep-Hewitt) verzekerden Roger Federer en Kevin Anderson zich eerder al van een plaats in de halve finales. Voor Dominic Thiem en Kei Nishikori viel het doek in de groepsfase.

Djokovic speelt zaterdag bij de laatste vier tegen Anderson. In de andere halve finale neemt Federer het op tegen Zverev. De finale staat zondag op het programma.

Bij de ATP Finals nemen de acht beste spelers van het seizoen het tegen elkaar op. Rafael Nadal en Juan Martín del Potro meldden zich geblesseerd af voor het eindejaarstoernooi, dat vorig jaar werd gewonnen door Grigor Dimitrov.