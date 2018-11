Demi Schuurs gaat komend seizoen niet verder met haar Belgische dubbelpartner Elise Mertens. De Nederlandse dubbelspecialist speelt vanaf januari samen met de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands, de voormalige nummer één van de wereld in het dubbelspel.

"Elise wilde graag haar focus leggen op de single en ik wil graag een vaste partner voor het dubbelspel. Dus hier scheiden onze wegen", aldus de 25-jarige Schuurs vrijdag tegen L1.

De 22-jarige Mertens is de mondiale nummer dertien in het enkelspel en schreef al vier toernooien op haar naam.

Schuurs en Mertens gingen niet met ruzie uit elkaar. "We zijn zelfs heel goede vriendinnen. Zij kiest nu voor een andere focus in haar spel. Daar heb ik alle begrip voor, maar mijn toekomst ligt in het dubbelspel", zegt Schuurs.

De Limburgse steeg afgelopen seizoen van de 44e naar de 8e plaats op de wereldranglijst in het dubbelspel.

'Ik ben degene die nu de aanvragen krijgt'

Door haar goede seizoen was het voor Schuurs niet moeilijk om een nieuwe partner te vinden. Een paar jaar geleden moest ze nog goed zoeken om iemand te vinden. "Het is nu andersom. Ik ben degene die de aanvragen krijgt."

Uiteindelijk koos de Limburgse voor de 33-jarige Amerikaanse Mattek-Sands. "Ze is nummer één van de wereld geweest en heeft vijf Grand Slams gewonnen. Ze brengt een heleboel ervaring mee en ik wil daar veel van leren."

Schuurs en Mattek-Sands starten hun samenwerking op het WTA-toernooi van Sydney, dat op 6 januari begint.

Schuurs won meeste dubbeltitels in 2018

Met Mertens won Schuurs het afgelopen jaar de titels in Wuhan, Hobart en Rosmalen en plaatste ze zich voor de WTA Finals, het eindejaarstoernooi voor de beste acht koppels van het seizoen. In Singapore bleef het duo in de eerste ronde steken.

Aan de zijde van de Australische Ashleigh Barty won Schuurs de toernooien van Rome en Montreal en samen met de Sloveense Katarina Srebotnik pakte ze de eindzege in Neurenberg. Ook won ze met Kiki Bertens het toernooi van Brisbane. Daarmee kwam ze op zeven dubbeltitels in 2018, meer dan wie dan ook in het circuit.