Roger Federer en Kevin Anderson hebben zich donderdag voor de halve finals van de ATP World Tour Finals geplaatst. Voor Dominic Thiem en Kei Nishikori viel het doek op het eindejaarstoernooi in Londen.

Twintigvoudig Grand Slam-winnaar Federer had tegen Anderson - die voorafgaand aan hun partij al zeker was van de laatste vier - aan zes games genoeg voor de volgende ronde en de Zwitser won de eerste set met 6-4. De partij is nog bezig.

Federer is recordwinnaar op de ATP Finals. Hij won het prestigieuze toernooi zes keer, al dateert zijn laatste zege van zeven jaar geleden. Vorig jaar was Grigor Dimitrov de beste in Londen.

Eerder op de dag was Thiem in twee sets te sterk voor Nishikori: 6-1 en 6-4. Door dat resultaat zorgde de Oostenrijker er voor dat Anderson een plek in de halve eindstrijd niet meer kon ontgaan. De Zuid-Afrikaan, die dit jaar onder meer in de Wimbledon-finale stond, had al gewonnen van Thiem en Nishikori.

Hoewel Thiem en Nishikori elkaar weinig toegaven, won de Oostenrijker de eerste set met ruime cijfers: 6-1. Beide spelers kregen meerdere breakpoints, maar Thiem was de enige die er twee wist te benutten. In de tweede set had de Oostenrijker aan één break voldoende voor de winst.

In de andere groep plaatste Novak Djokovic zich woensdag al voor de halve finales van de ATP Finals door Alexander Zverev te verslaan. Zverev heeft in die poule wel de beste papieren om zich eveneens onder de laatste vier te scharen.