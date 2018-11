De internationale tennisbond ATP heeft donderdag een nieuw toernooi voor landenteams gelanceerd. Het gaat om de ATP Cup, die vanaf 2020 als de officiële start van het seizoen en voorbereiding op de Australian Open zal gelden.

Aan het nieuwe toernooi doen in totaal 24 landen mee, die worden verdeeld in vier groepen. De wedstrijden worden over een periode van tien dagen in drie verschillende Australische steden gespeeld.

Met de komst van de ATP Cup is er een opvolger van de ATP World Team Cup, het landentoernooi dat van 1978 tot 2012 werd afgewerkt op gravel en gold als voorbereiding op Roland Garros.

Novak Djokovic, voorzitter van de spelersraad en nummer één van de wereld, is heel blij met het nieuwe toernooi. "Meer dan 90 procent van onze tijd spelen we als individuen omdat er niet veel teamevenementen zijn", zegt de Serviër.

"Dit is in mijn ogen de beste manier om het seizoen te beginnen. De ATP Cup zal veel landen bij elkaar brengen en voor mij persoonlijk wordt het geweldig om mijn land te vertegenwoordigen."

Bij de eerste editie van de ATP Cup, die van 3 tot en met 12 januari 2020 wordt gehouden, is 15 miljoen dollar (ruim 13 miljoen euro) te verdienen. De winnaars krijgen 750 punten voor de ATP-ranking.

Onlangs werd Davis Cup al hervormd

De komst van de ATP Cup betekent dat er voor de tweede keer in dit jaar aan een landenwedstrijd in het mannentennis wordt gesleuteld, want afgelopen zomer werden al hervormingen in de Davis Cup aangekondigd. Die veranderingen gaan per volgend jaar in.

Bij de Davis Cup is het volgens het nieuwe format de bedoeling dat achttien landen in één week tijd gaan strijden om de trofee én om prijzengeld dat vergelijkbaar is met dat van een Grand Slam, waarbij tientallen miljoenen euro's wordt verdeeld.

De nieuwe opzet leidde tot veel kritiek. Onder anderen Djokovic, Roger Federer en Alexander Zverev lieten weten dat ze volgend jaar hoogstwaarschijnlijk niet meedoen aan de finaleweek, van 18 tot en met 24 november in Madrid. Djokovic zei toen al de voorkeur te geven aan de nieuwe ATP Cup.