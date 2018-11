Agnieszka Radwanska heeft woensdag haar tennisloopbaan beëindigd. De Poolse stopt omdat ze er niet meer in slaagt haar maximale niveau te halen.

"Dit is een van de belangrijkste beslissingen in mijn leven", zegt de 29-jarige Radwanska in een verklaring. "Na dertien jaar heb ik besloten mijn tenniscarrière te beëindigen."

"Dit was geen gemakkelijk besluit. Ik ben dankbaar voor alle speciale momenten, waaronder de twintig WTA-titels die ik veroverd heb, de WTA Finals in Singapore, de finale van Wimbledon en zoveel andere mooie herinneringen.

Met een tweede plaats op de wereldranglijst bereikte ze in 2012 haar hoogste ranking. Radwanska won nooit een Grand Slam. In de Wimbledon-finale van 2012 verloor ze van Serena Williams.

Radwanska wil actief blijven in tennis

Ze zakte dit jaar af naar de 75e plaats van de WTA-ranglijst. "Helaas ben ik niet langer in staat om op het niveau te trainen en te spelen dat ik gewend ben. Mijn lichaam kan niet langer aan mijn verwachtingen voldoen."

"Ik moet mijn gezondheid in acht nemen en de zware opofferingen die professioneel tennis met zich meebrengen. Daarom moet ik concluderen dat ik niet langer in staat ben om mijn lichaam tot de limiet te dwingen."

Radwanska was de eerste speler uit Polen die in het Open Era een Grand Slam-finale bereikte. Ze wil de sport niet helemaal verlaten.

"Tennis is altijd belangrijk geweest in mijn leven. Het is nu tijd voor een nieuwe uitdaging, die even spannend wordt als de uitdagingen op de tennisbaan waren."