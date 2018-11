Roger Federer heeft zich bij de ATP Finals in Londen knap hersteld van zijn nederlaag in de eerste groepswedstrijd tegen Kei Nishikori. De Zwitser won dinsdag in Londen met ruime cijfers van Dominic Thiem: 6-2, 6-3.

De als tweede geplaatste Federer, die het eindejaarstoernooi in totaal zes keer won, had geen enkele moeite met zijn Oostenrijkse tegenstander. Thiem speelde slordig, kreeg in de hele partij geen enkel breakpoint, en leverde zelf drie keer zijn service in.

In beide sets nam de 37-jarige Federer, die twee van de drie voorgaande ontmoetingen met Thiem had verloren, een vroege voorsprong die hij vervolgens niet meer uit handen gaf. Na iets meer dan een uur spelen was zijn overwinning een feit.

Federer houdt daarmee volop zicht op een plaats in de halve finales. Met een overwinning en een nederlaag deelt hij de tweede plaats in de groep Lleyton Hewitt met Nishikori.

Anderson aan de leiding na tweede zege

Kevin Anderson gaat aan de leiding in de poule. De Zuid-Afrikaan walste eerder dinsdag met 6-0 en 6-1 over Nishikori heen en heeft na twee partijen nog geen set ingeleverd. De huidige nummer zes van de wereld had slechts één uur en zes minuten nodig om de Japanner te verslaan.

Thiem staat met nul punten troosteloos laatste, maar is desondanks nog niet definitief uitgeschakeld. Donderdag worden de laatste partijen in de naar de Australische oud-tennisser Hewitt vernoemde poule afgewerkt. Federer speelt dan tegen Anderson en Thiem neemt het op tegen Nishikori.

De andere poule -groep Guga Kuerten- bestaat uit Novak Djokovic, Alexander Zverev, Marin Cilic en John Isner. Het prestigieuze eindejaarstoernooi werd vorig jaar gewonnen door de Bulgaar Grigor Dimitrov, die zich dit jaar niet kwalificeerde.