Kevin Anderson heeft dinsdag uitstekende zaken gedaan bij de ATP Finals. De Zuid-Afrikaan boekte in Londen een eenvoudige overwinning op de Japanner Kei Nishikori.

De 32-jarige Anderson had in de O2 Arena slechts één uur en zes minuten nodig om met de vier jaar jongere Nishikori af te rekenen: 6-0 en 6-1.

Het is de tweede zege in twee wedstrijden voor Anderson in groep Lleyton Hewitt. De huidige nummer zes van de wereld was zondag eveneens in twee sets te sterk voor de Oostenrijker Dominic Thiem: 6-3 en 7-6 (10).

Nishikori begon de ATP Finals met een verrassende overwinning op Roger Federer. De 37-jarige Zwitser speelt rond 21.00 uur tegen Thiem. Bij een zege van Thiem is Anderson al zeker van een plek in de halve finales.

Groep Guga Kuerten bestaat uit Novak Djokovic, Alexander Zverev, Marin Cilic en John Isner. Het prestigieuze eindejaarstoernooi werd vorig jaar gewonnen door de Bulgaar Grigor Dimitrov, die zich dit jaar niet kwalificeerde.