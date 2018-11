Novak Djokovic is de ATP Finals maandag begonnen met een overwinning. De Serviër was in zijn eerste partij bij het prestigieuze eindejaarstoernooi in Londen te sterk voor John Isner. Eerder op de dag klopte Alexander Zverev in dezelfde groep Marin Cilic.

Djokovic, die vorige week de eerste plek op de wereldranglijst heroverde, rekende onder toeziend oog van Cristiano Ronaldo in twee sets af met Isner: 6-4 en 6-3. De veertienvoudig Grand Slam-winnaar besliste de partij na ruim een uur spelen.

In de eerste set had de 31-jarige Djokovic voldoende aan een break in de vijfde game. Die achterstand wist Isner, de nummer tien van de wereld, in het vervolg niet meer te repareren.

De 33-jarige Amerikaan kon in het tweede bedrijf tot 3-3 gelijke tred houden. Daarna won hij geen enkele game meer en sloeg Djokovic toe op zijn derde matchpoint.

Zverev verslaat Cilic in twee sets

De 21-jarige Zverev versloeg de negen jaar oudere Cilic eveneens in twee sets: 7-6 (5) en 7-6 (1). De partij in de O2 Arena duurde ruim twee uur.

In de eerste set nam Cilic direct een break voorsprong, maar Zverev herstelde het evenwicht in de negende game en sleepte er een tiebreak uit. Daarin werkte de mondiale nummer zeven drie setpunten weg, maar moest hij zich op het vierde alsnog gewonnen geven.

Zverev en Cilic waren ook in het tweede bedrijf aan elkaar gewaagd. Nadat de twee spelers elkaar beiden eenmaal hadden gebroken, verspeelde de Duitser op 5-4 een matchpoint. De nummer vijf van de wereld sloeg in de tiebreak wel toe op zijn tweede matchpoint.

Djokovic en Zverev gaan logischerwijs aan de leiding in de groep-Kuerten. Isner en Cilic zijn beiden nog zonder punten.

Federer begint toernooi met nederlaag

Zondag begon Roger Federer in de groep-Hewitt met een verrassende nederlaag tegen Kei Nishikori. In de andere partij in deze poule was Kevin Anderson te sterk voor Dominic Thiem.

Bij de ATP Finals nemen de acht beste spelers van het seizoen het tegen elkaar op. Rafael Nadal en Juan Martín del Potro meldden zich geblesseerd af voor het prestigieuze eindejaarstoernooi, dat vorig jaar werd gewonnen door Grigor Dimitrov.