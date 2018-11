Kevin Anderson is de ATP Finals zondag begonnen met een overwinning. De Zuid-Afrikaan was in zijn openingspartij in Londen te sterk voor de Oostenrijker Dominic Thiem.

Anderson rekende in twee sets af met Thiem: 6-3 en 7-6 (10). De nummer zes van de wereld besliste de wedstrijd na één uur en 49 minuten.

De 32-jarige Anderson, die dit jaar de finale van Wimbledon haalde, had in de eerste set voldoende aan een break in de vierde game. Het tweede bedrijf verliep volledig volgens service, waardoor een tiebreak de beslissing moest brengen.

Daarin werkte Thiem, dit jaar verliezend finalist op Roland Garros, drie matchpoints weg en verspeelde hij zelf twee setpunten. Op het vierde matchpoint moest de mondiale nummer acht zich wel gewonnen geven.

Federer opent toernooi tegen Nishikori

Anderson is bij de ATP Finals ingedeeld in de groep-Hewitt. Later op zondag neemt Roger Federer het in dezelfde poule op tegen Kei Nishikori.

De groep-Kuerten wordt gevormd door Novak Djokovic, Alexander Zverev, Marin Cilic en John Isner. De eerste twee in elke poule plaatsen zich voor de halve finales.

Bij de ATP Finals nemen de acht beste spelers van het seizoen het tegen elkaar op. Rafael Nadal en Juan Martín del Potro meldden zich geblesseerd af voor het prestigieuze eindejaarstoernooi, dat vorig jaar werd gewonnen door Grigor Dimitrov.