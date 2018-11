De Tsjechische tennissters hebben zondag voor de zesde keer in de laatste acht jaar de Fed Cup op hun naam geschreven. De gedevalueerde finale tegen de Verenigde Staten was al na drie partijen beslist: 3-0.

De mondiale nummer 31 Katerina Siniáková pakte het derde punt door in liefst 3 uur en 45 minuten af te rekenen met Sofia Kenin, die 52e staat op de wereldranglijst: 7-5, 5-7 en 7-5.

Tsjechië had zaterdag in Praag ook al de eerste twee enkelspelpartijen gewonnen. Barbora Strycová was in drie sets te sterk voor Kenin (6-7 (5), 6-1 en 6-4) en Siniáková versloeg Alison Riske (6-3 en 7-6 (2)).

De Tsjechische tennissters wonnen de Fed Cup ook al in 2011, 2012, 2014, 2015 en 2016. Als Tsjechoslowakije was het land bovendien in 1975, 1983, 1984, 1985 en 1988 de sterkste.

De eindstrijd van het landentoernooi kampte met afzeggingen van een rits aan topspeelsters. Bij Amerika deden Serena Williams, Venus Williams, Sloane Stephens en Madison Keys niet mee, terwijl Tsjechië het moest stellen zonder de geblesseerde Karolína Plísková en de zieke Petra Kvitová.

Vorig jaar ging de eindzege in de Fed Cup naar de Verenigde Staten, die in de finale met 3-2 van Wit-Rusland wonnen.