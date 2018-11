Roger Federer kan komende week bij de ATP Finals de honderdste titel uit zijn loopbaan winnen, maar dat is voor de 37-jarige Zwitser niet het doel in Londen.

"Dat het mijn honderdste zou zijn, is niet echt belangrijk. Ik wil een goed toernooi spelen en dan zien we vanzelf wanneer ik die honderdste titel win", aldus Federer op een persconferentie.

De twintigvoudig Grand Slam-winnaar heeft alleen nog Jimmy Connors voor zich als het aankomt op gewonnen titels. De in 1996 gestopte Amerikaan won in zijn loopbaan 109 toernooien.

Federer zegt terug te kijken op een goed jaar. "Alleen Wimbledon en de US Open waren teleurstellend. Verder was het heel solide."

De mondiale nummer drie won in 2018 de Australian Open en de toernooien in Basel, Rotterdam en Stuttgart. Door zijn toernooizege in Rotterdam was hij weer enkele weken nummer één van de wereld. Op Wimbledon kwam hij niet verder dan de kwartfinales en op de US Open waren de achtste finales het eindstation.

Nadal ontbreekt in Londen

Rafael Nadal, de grootste rivaal van Federer, ontbreekt in Londen vanwege een buikspierblessure. De Spanjaard liet zich bovendien deze week opereren aan een enkel.

"Nadal is een fenomeen en we zullen hem missen hier. Ik hoop dat hij snel hersteld is en volgend jaar sterk terugkeert", aldus Federer. "We moeten ons nu focussen op de spelers die er wel zijn. Zijn afwezigheid had wel invloed op de loting, want ik ontloop nu Novak Djokovic in de groepsfase."

Federer begint zondag aan de ATP Finals met een wedstrijd tegen de Japanner Kei Nishikori. Hij is verder ingedeeld bij de Oostenrijker Dominic Thiem en de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson.

De andere groep bestaat uit Djokovic, Alexander Zverev, Marin Cilic en John Isner. Het eindejaarstoernooi voor de beste acht tennissers van het seizoen op de ATP Tour begint zondag en duurt tot en met volgende week zondag. Vorig jaar ging de winst in de O2 Arena naar Grigor Dimitrov, die dit jaar ontbreekt.