Rafael Nadal heeft zich maandag afgemeld voor de ATP Finals, het eindejaarstoernooi dat zondag begint in Londen. De Spanjaard heeft nog te veel last van een buikblessure en ondergaat bovendien een enkeloperatie.

"Ik zet nu een punt achter mijn seizoen", schrijft de 32-jarige Nadal op Twitter. "Het was een lastig jaar, waarin ik heel goed tennis heb laten zien als ik kon spelen, maar ook veel blessureproblemen heb gehad. Ik heb er alles aan gedaan om fit te zijn voor de toernooien van Parijs en Londen, jammer genoeg is dat niet gelukt."

De zeventienvoudig Grand Slam-winnaar speelde door blessureleed geen wedstrijd meer sinds hij begin september opgaf in de halve finale van de US Open tegen de Argentijn Juan Martín del Potro. Dat was pas zijn tiende toernooi van 2018.

Nadal had in New York last van zijn rechterknie, een euvel waar hij in zijn succesvolle loopbaan vaker mee kampte en die hem vorige maand de toernooien van Peking en Shanghai kostte. Afgelopen woensdag trok hij zich met een buikspierblessure terug voor het Masterstoernooi van Parijs.

De Mallorcaan is niet voldoende hersteld van die laatste kwetsuur om mee te kunnen doen bij de ATP Finals. Bovendien laat hij zich maandag opereren aan een probleem aan zijn rechterenkel waar hij al langere tijd mee kampt.

"Ik heb van tijd tot tijd last van die enkel", aldus Nadal. "Aangezien ik door mijn buikspierblessure toch niet kan spelen in Londen, ga ik nu onder het mes. Hopelijk zorgt dat ervoor dat ik in de toekomst geen problemen meer heb met mijn enkel. Ik hoop topfit aan het volgende seizoen te kunnen beginnen."

Isner vervangt Nadal bij ATP Finals

Nadal - die dit jaar Roland Garros voor de elfde keer won en de beste was bij de toernooien van Monte Carlo, Barcelona, Rome en Toronto - raakte maandag zijn eerste plaats op de wereldranglijst kwijt aan Novak Djokovic. De Serviër bereikte vorige week de finale bij het Masters-toernooi van Parijs.

John Isner vervangt Nadal bij de ATP Finals. De Amerikaan is de nummer tien op de jaarranglijst. Djokovic, Roger Federer, Alexander Zverev, Kevin Anderson, Marin Cilic, Dominic Thiem en Kei Nishikori zijn de andere deelnemers aan het prestigieuze toernooi.

Normaal gesproken speelt de top acht van de jaarranking bij de Finals, maar de mondiale nummer vier Del Potro moest zich eerder al geblesseerd afmelden. Nishikori schoof als eerste reserve door.

Het toernooi in Londen begint zondag en duurt een week. Vorig jaar ging de winst in de O2 Arena naar Grigor Dimitrov, die dit jaar ontbreekt.