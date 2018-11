Novak Djokovic wilde na zijn verrassende nederlaag in de finale van het Masters-toernooi in Parijs niet te veel over zijn eigen spel praten. De Serviër vindt dat zijn Russische tegenstander Karen Khachanov alle lof verdient.

De 31-jarige Djokovic had zijn 23e zege op rij kunnen boeken, maar was in de finale niet opgewassen tegen de negen jaar jongere Khachanov. De partij was al na 1 uur en 39 minuten beslist: 7-5 en 6-4.

"Karen speelt al de hele week heel sterk en verdient het absoluut om deze wedstrijd te winnen", zei Djokovic. "Hij is nog jong, maar is al een gevestigde naam in het tennis. Tegen mij heeft hij weer laten zien waarom we nog veel van hem gaan zien in de toekomst."

Zaterdag won Djokovic nog van Roger Federer in een partij van ruim drie uur, die hem duidelijk parten speelde in de finale. "Ik was helaas nog niet helemaal goed hersteld van die wedstrijd", erkende de Serviër, die zich maandag officieel de nieuwe nummer één van de wereld mag noemen.

"Daarnaast kon ik in de finale niet iets extra's in mijn slagen leggen, iets wat mij eerder dit toernooi wel lukte. Verder ben ik heel tevreden. Ik ben straks de nummer één van de wereld, won meer dan twintig wedstrijden op rij en heb geweldige maanden achter de rug. Wat kan ik nog meer wensen?"

Khachanov dolgelukkig na verrassende winst

Khachanov kon zijn geluk niet op na de stunt tegen Djokovic. Voor de Rus was het zijn derde toernooizege van het jaar nadat hij eerder in 2018 al zegevierde in Marseille (februari) en Moskou (oktober).

"Dit betekent heel veel voor mij, want het is een van de grootste overwinningen uit mijn loopbaan", aldus Khachanov. "Ik had het seizoen niet beter kunnen eindigen dan Djokovic, de nummer één van de wereld, op zo'n groot toernooi te verslaan."

Volgens de huidige nummer achttien van de wereld heeft hij al zijn doelen van dit jaar gehaald. "Ik wilde natuurlijk zo hoog mogelijk eindigen, maar ook competitief zijn tegen mannen als Djokovic. Het is nu zaak om te blijven werken met mijn team en beter te worden."

Voor Djokovic zit het seizoen er nog niet op. De kersverse aanvoerder van de wereldranglijst doet mee aan de ATP World Tour Finals, het prestigieuze eindejaarstoernooi dat van zondag 11 november tot en met zondag 18 november in Londen wordt gehouden.