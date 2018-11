De zegereeks van Novak Djokovic is ten einde. De Serviër verloor zondag bij het Masters-toernooi van Parijs verrassend in de finale van de Rus Karen Khachanov (7-5 en 6-4).

Djokovic had liefst 22 wedstrijden op een rij gewonnen. Na de US Open won hij het Masters-toernooi van Shanghai en in aanloop naar de US Open was hij al de sterkste in Cincinnati.

Ondanks zijn nederlaag tegen Khachanov zal de 31-jarige Djokovic maandag wel weer de nummer één van de wereldranglijst zijn. Hij lost Rafael Nadal af.

Voor de 22-jarige Khachanov was het al de vierde zege van deze week op een toptienspeler, nadat hij al te sterk was voor John Isner (9), Alexander Zverev (5) en Dominic Thiem (8). Khachanov is de mondiale nummer achttien en won niet eerder een Masters-toernooi.

Djokovic maakt veel fouten

Zaterdag won Djokovic nog in een spektakelstuk van Roger Federer, maar tegen Khachanov bleef hij ver verwijderd van het niveau uit die partij. De veertienvoudig Grand Slam-winnaar begon nog redelijk en nam een 3-1-voorsprong, maar werd daarna zelf gebroken. Door een tweede break pakte Khachanov de eerste set met 7-5.

In de tweede set bleef Djokovic zwak spelen. Hij maakte veel meer fouten dan gebruikelijk en stond drie keer zijn opslaggame af. Hij besloot het duel na een uur en 37 minuten met een afzwaaier met zijn backhand.

De eindstrijd in Parijs was de laatste partij van Djokovic voordat hij het seizoen afsluit met de ATP Finals in Londen. Het toernooi voor de beste acht spelers het jaar begint zondag 11 november en een week later is de finale. Djokovic won de WTA Finals al vijf keer.