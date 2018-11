Novak Djokovic heeft zaterdag voor de vijfde keer in zijn carrière de finale van het Masters-toernooi van Parijs bereikt. De kersverse nummer één van de wereld rekende in de halve eindstrijd in een enerverend en lang gevecht af met Roger Federer.

De 47e ontmoeting tussen tennisgrootheden Federer en Djokovic duurde liefst 3 uur en 6 minuten. De 31-jarige Serviër trok in de tiebreak van de derde set aan het langste eind: 7-6 (6), 5-7 en 7-6 (3). Hij heeft nu 25 van de 47 ontmoetingen met Federer gewonnen.

Djokovic was al vier keer de beste in Parijs (2009, 2013, 2014 en 2015). Federer, die hoopte zijn honderdste toernooizege te kunnen vieren, won het prestigieuze indoortoernooi in de Franse hoofdstad alleen in 2011.

Djokovic boekte zijn 22e overwinning op rij. Zijn laatste nederlaag dateert van begin augustus in Toronto. De veertienvoudig Grand Slam-winnaar won daarna het Masters-toernooi in Cincinnati, de US Open en de Masters van Shanghai.

De Serviër treft zondag Karen Khachanov in de finale. De ongeplaatste Rus rekende in zijn halve eindstrijd verrassend af met de als zesde ingeschaalde Oostenrijker Dominic Thiem (6-4 en 6-1) en staat daardoor voor het eerst in de finale van een Masters-toernooi.

Federer werkt liefst twaalf breakpoints weg

De beginfase van het duel kondigde al aan dat het een marathonpartij zou worden in de AccorHotels Arena. In de eerste twee games werd het al een paar keer deuce, al kwam er geen break. De achtste game werd zelfs pas op het twintigste punt beslist.

Federer behield in die game zijn opslag - hij werkte in de hele partij alle twaalf breakpoints van Djokovic weg - maar in de tiebreak moest hij na 1 uur en 13 minuten toch buigen voor zijn rivaal (8-6).

Federer tekende in de twaalfde game van set twee voor de enige break van het duel, waardoor hij de stand weer gelijktrok (7-5). In de derde set bleef het spannend, waardoor er wederom een tiebreak gespeeld moest worden. Daarin nam Djokovic een 6-1-voorsprong, waarna hij toesloeg op zijn derde matchpoint.

Rojer/Tecau naar finale in dubbelspel

In het dubbelspel bereikte Jean-Julien Rojer met zijn partner Horia Tecau de finale in Parijs. De Nederlander en de Roemeen versloegen op het Franse hardcourt de Amerikanen Mike Bryan en Jack Sock in twee sets: 6-1 en 7-5. Bryan en Sock waren als tweede geplaatst.

Rojer/Tecau treft Marcel Granollers en Rajeev Ram in de eindstrijd. Het Spaans/Amerikaanse duo kreeg een vrije doortocht omdat de nummer één van de plaatsingslijst, Oliver Marach uit Oostenrijk en de Kroaat Mate Pavic, zich vanwege een blessure afmeldden.

Rojer en Tecau wonnen dit jaar twee ATP-toernooien, in Dubai en Winston-Salem. Kwalificatie voor de ATP Finals in Londen is buiten bereik voor het duo, dat vooral op de Grand Slams teleurstellend presteerde.