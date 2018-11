Novak Djokovic heeft zaterdag voor de vijfde keer in zijn carrière de finale van het Masters-toernooi van Parijs bereikte. De kersverse nummer één van de wereld rekende in de halve eindstrijd in een enerverend en lang gevecht af met Roger Federer.

De 47e ontmoeting tussen tennisgrootheden Federer en Djokovic duurde liefst 3 uur en 6 minuten. De 31-jarige Serviër trok in de tiebreak van de derde set aan het langste eind: 7-6 (6), 5-7 en 7-6 (3). Hij heeft nu 25 van de 47 ontmoetingen met Federer gewonnen.

Djokovic was al vier keer de beste in Parijs (2009, 2013, 2014 en 2015). Federer won het prestigieuze indoortoernooi in de Franse hoofdstad alleen in 2011.

Djokovic boekte zijn 22e overwinning op rij. Zijn laatste nederlaag dateert van begin augustus in Toronto. De veertienvoudig Grand Slam-winnaar won daarna het masterstoernooi in Cincinnati, de US Open en de masters van Shanghai.

De Serviër treft zondag Karen Khachanov in de finale. De ongeplaatste Rus rekende in zijn halve eindstrijd verrassend af met de als zesde ingeschaalde Oostenrijk Dominic Thiem (6-4 en 6-1) en staat daardoor voor het eerst in de finale van een Masters-toernooi.