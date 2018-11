Roger Federer en Novak Djokovic hebben vrijdagavond de halve finales van het Masters-toernooi in Parijs bereikt. De Zwitser en de Serviër nemen het bij de laatste vier tegen elkaar op.

Federer, die in de Franse hoofdstad op zijn honderdste ATP-titel jaagt, kende niet al te veel problemen met Kei Nishikori. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar ontdeed zich in één uur en twintig minuten van de Japanner: 6-4 en 6-4.

Nishikori hield in de eerste set tot en met 4-4 gelijke tred met Federer, waarna de nummer drie van de wereld de volgende twee games pakte. In het tweede bedrijf nam de routinier direct een break voorsprong en gaf die in het vervolg niet meer uit handen.

Djokovic had het een stuk lastiger met Marin Cilic. Hij had twee uur en twaalf minuten nodig om de Kroaat te verslaan: 4-6, 6-2, 6-3. De veertienvoudig Grand Slam-winnaar boekte zijn 21e overwinning op rij.

Met het verlies van de eerste set kwam er voor Djokovic een einde aan een reeks van dertig gewonnen sets. Nadat hij het tweede bedrijf simpel naar zich toetrok, kwam Cilic in de beslissende set een break voor. De mondiale nummer zeven gaf die voorsprong echter meteen weer uit handen, waarna hij nog slechts één game won.

Het wordt de 47e ontmoeting tussen Federer en Djokovic. Daarvan won de Serviër er 24, waaronder de laatste confrontatie in augustus. Toen was hij in de finale van het Masters-toernooi van Cincinnati met tweemaal 6-4 te sterk voor de Zwitser.

Djokovic neemt eerste plek wereldranglijst over

Eerder deze week werd bekend dat de 31-jarige Djokovic vanaf maandag de eerste positie op de wereldranglijst overneemt van Rafael Nadal. De Spanjaard meldde zich met een buikblessure af voor het toernooi in Parijs.

Djokovic was twee jaar geleden voor het laatst de aanvoerder van de wereldranglijst. Op 6 november 2016 moest hij die plek afstaan aan Andy Murray. Sindsdien werd hij geplaagd door een slepende elleboogblessure.

De andere halve finale gaat tussen de Oostenrijker Dominic Thiem en de Rus Karen Khachanov. Thiem zette eerder op vrijdag titelverdediger Jack Sock met 4-6, 6-4, 6-4 opzij en Khachanov haalde met 6-1 en 6-2 uit tegen Alexander Zverev, die last had van een schouderblessure.