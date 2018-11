Roger Federer heeft donderdag een eerste stap gezet naar de honderdste toernooiwinst in zijn loopbaan. De Zwitser bereikte ten koste van de Italiaan Fabio Fognini simpel de kwartfinales van het Masters-toernooi in Parijs.

Het werd 6-4 en 6-3 in het voordeel van twintigvoudig Grand Slam-winnaar Federer, die pas zijn eerste partij afwerkte in de Franse hoofdstad.

De nummer drie van de wereld mocht de openingsronde namelijk overslaan en zag in de tweede ronde dat Milos Raonic zich terugtrok. Voor een plek bij de laatste vier treft hij Kei Nishikori of Kevin Anderson.

De 37-jarige Federer was zondag de beste bij het toernooi in zijn geboortestad Bazel en bracht daarmee zijn totale aantal toernooizeges op 99. Zijn eerste boekte hij in februari 2001 in Milaan.

Federer mogelijk tegen Djokovic

Mocht Federer de kwartfinales in Parijs overleven, dan treft hij mogelijk Novak Djokovic. De aanstaande nummer één van de wereld moet voor een plek bij de laatste vier zien af te rekenen met Marin Cilic.

Alexander Zverev-Karen Kachanov en Jack Sock-Dominic Thiem zijn de andere twee kwartfinalepartijen in Parijs, waar Rafael Nadal zich woensdag terugtrok met een blessure.

Het Masters-toernooi van Parijs is de laatste test voor de ATP World Tour Finals, het prestigieuze eindejaarstoernooi dat op 12 november begint in Londen. Tot dusver plaatsten Djokovic, Nadal, Federer, Zverev en Anderson zich voor het evenement.

Juan Martín del Potro was ook zeker van een ticket, maar moest zich met een blessure afmelden. Van Nadal is ook nog niet zeker of hij fit genoeg is om in actie te komen.