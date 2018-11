Novak Djokovic is er trots op dat hij zich na twee jaar weer de nummer één van de wereld mag noemen. De Serviër nam de leidende positie op de ATP-ranking over van Rafael Nadal, die zich terugtrok bij het Masters-toernooi in Parijs.

Djokovic luisterde zijn eerste nummer één-positie sinds november 2016 donderdag op met het bereiken van de kwartfinales in Parijs. Hij zag zijn tegenstander Damir Dzumhur in de tweede ronde opgeven.

"Als je ziet wat ik het afgelopen jaar heb meegemaakt, is het best een fenomenale prestatie dat ik weer de nummer één van de wereld ben. Ik ben heel erg blij en trots", zei Djokovic na zijn korte partij.

"Ik geloof altijd in mezelf, maar vond het vijf maanden geleden gezien mijn positie op de ranking, mijn manier van spelen én mijn gevoel nog heel onwaarschijnlijk. Ik denk dat ik er dieper op in kan gaan als het seizoen ten einde is en ik hopelijk nog steeds de nummer één ben."

Djokovic ondervond de laatste twee jaar veel hinder van een slepende elleboogblessure. In juni stond hij nog 22e op de wereldranglijst. Eerder dit jaar pakte hij op Wimbledon zijn eerste Grand Slam-titel sinds Roland Garros 2016.

Met de Cincinatti Masters, de US Open en Shanghai Masters won Djokovic de laatste drie toernooien waaraan hij deelnam. De veertienvoudig Grand Slam-winnaar heeft zijn laatste negentien wedstrijden op rij gewonnen.

Djokovic wacht interessante partij tegen Cilic

In de jacht op een halvefinaleticket op het prestigieuze toernooi in Parijs moet Djokovic zien af te rekenen met Marin Cilic. De ontmoeting is interessant, want Djokovic verloor twee van zijn laatste drie partijen tegen de Kroaat. Bovendien speelde hij tegen Cilic twee jaar geleden in Parijs zijn laatste wedstrijd als nummer één.

"Ik had een goede balans tegen Cilic, tot die partij van twee jaar geleden. Het zal ook nu weer moeilijk worden. Het is altijd moeilijk om zijn harde slagen te verwerken", aldus Djokovic over het duel met Cilic.

"Als hij erin slaagt een hoog percentage op zijn eerste service te halen, dan sta ik voor een grote uitdaging. Ik kijk ernaar uit. Het wordt een geweldige wedstrijd."

Door de opgave van Dzumhur boekte Djokovic al zijn twintigste zege op rij. De Serviër, die in augustus voor het laatst een wedstrijd op ATP-niveau verloor, had een bye in de eerste ronde in Parijs en was daarna te sterk voor de Portugees Joao Sousa.