Novak Djokovic heeft donderdag vrij eenvoudig de kwartfinales van het Masters-toernooi in Parijs gehaald. De nieuwe nummer één van de wereldranglijst zag tegenstander Damir Dzumhur vroeg in de tweede set opgeven.

Djokovic (32) leidde op dat moment met 6-1 en 2-1 tegen de Bosnische nummer 52 van de wereld. In de kwartfinales treft hij de Kroaat Marin Cilic, de nummer zeven van de mondiale ranking.

Door de opgave van Dzumhur boekte Djokovic al zijn twintigste zege op rij. De Serviër, die in augustus voor het laatst een wedstrijd op ATP-niveau verloor, had een bye voor de eerste ronde in Parijs en was daarna te sterk voor de Portugees Joao Sousa.

Woensdag werd al duidelijk dat Djokovic op de maandag te verschijnen wereldranglijst bovenaan zal staan. Doordat Rafael Nadal zich met een buikblessure afmeldde in Parijs, streeft de Serviër hem voorbij.

Djokovic na twee jaar weer nummer één

De 31-jarige Djokovic was twee jaar geleden voor het laatst de aanvoerder van de wereldranglijst. Op 6 november 2016 moest hij die plek afstaan aan Andy Murray. Sindsdien werd hij geplaagd door een slepende elleboogblessure.

In totaal mocht Djokovic zich al 223 weken de mondiale nummer één noemen. Alleen Roger Federer (310), Pete Sampras (286), Ivan Lendl (270) en Jimmy Connors (268) stonden langer bovenaan.

Later op donderdag speelt Federer in zijn achtste finale tegen de Italiaan Fabio Fognini. Mogelijk neemt de Zwitser het in de halve eindstrijd op tegen Djokovic.